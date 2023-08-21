اعرف الكليات والمعاهد المتاحة.. قبل الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، وخاصة الطلاب الناجحين في المرحلة الثانوية، عن الأماكن الشاغرة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشعب علمي ورياضة وأدبي، والحد الأدنى للقبول وذلك بنظاميها الانتظام والانتساب الموجه، لإلحاق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، بالكليات المتوفرة لهم والمعاهد في علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي، بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وجاءت الاماكن المتاحة كالتالي:-

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمة بمصروفات209.0

تربية رياضية بنين الفيوم 209.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 209.0

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 208.0

العالي خدمه اجتماعيه بنها 208.0

تربية رياضية بنات الفيوم 208.0

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 208.0

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 208.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 208.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 207.0

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 206.0

معهد عالي خدمة اجتماعية اسكندرية بمصروفات 237.0 درجة.

الفني التجاري بطنطا 237.0 درجة.

تربية فنية حلوان بالزمالك 237.0 درجة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية 236.0 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 236.0 درجة.

الفني التجاري بشبرا 236.0 درجة.

العالي خدمة اجتماعية بنها 236.0 درجة.

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 236.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف 236.0 درجة.

الفني التجاري بقنا 236.0 درجة.

العالي للغات 6 أكتوبر 236.0 درجة.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 235.0 درجة.

العالي للغات بمصر جديدة 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية بنها 234.0 درجة.

الفني التجاري بسوهاج 234.0 درجة.

الفني التجارب بدمياط 234.0 درجة.

الفني التجاري بالمطرية 234.0 درجة.

الفني التجاري بقويسنا 234.0 درجة.

الفني التجاري بالمنصورة 234.0 درجة.

معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة 234.0 درجة.

تربية نوعية فنية القاهرة 233.0 درجة.

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 233.0 درجة.

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 233.0 درجة.

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233.0 درجة.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 232.0 درجة.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية) 232.0 درجة.

الفني التجاري بالمحلة الكبرى 232.0 درجة.

تربية رياضية بنين طنطا 232.0 درجة.

الفني التجاري ببورسعيد 231.0 درجة.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 231.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 231.0 درجة.

الفني التجاري بأسوان 231.0 درجة.

تربية شعبة تربية فنية السويس 231.0 درجة.

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 231.0 درجة.

تربية رياضية بنات السويس 231.0 درجة.

العالي ترميم الآثار بأبي قير 231.0 درجة.

الفني للفنادق المطرية 230.0 درجة.

وأعلن وزير التربية و التعليم عن اعتماد جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية 2023، و التي بدأت يوم 19 / 8 / 2023، وموعد انتهاء الامتحانات يوم 29 / 8 / 2023،