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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل يجدد عقده؟.. سليمان وهدان يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح

أحمد فتوح لاعب نادي
أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن تفاصيل المفاوضات مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لصفوف نادي الزمالك، من أجل تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، وسط ترقب كبير من الجميع حول إمكانية تجديد تعاقد اللاعب، أو الرحيل بشكل مجاني عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من أكثر من نادي يرغب في الحصول على خدماته. 

واقترب عقد أحمد فتوح من الانتهاء مع نادي الزمالك، وسط محاولات جادة مع مجلس إدارة الزمالك قبل استقالته من تجديد التعاقد مع اللاعب، إلا أن استقالة المجلس أعادت كل شيء لنقطة البداية من جديد، وسط مخاوف عديدة من جماهير الفارس الأبيض على فقدان اللاعب، باعتباره واحد من أهم اللاعبين في مصر وأفريقيا في الفترة الراهنة. 

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح

وقال "وهدان"، خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة "العربية" إن أحمد فتوح لاعب زملكاوي، وأحد قادة الفريق في الوقت الحالي مع محمود عبد الرازق شيكابالا، وأحد أبرز وأهم اللاعبين في مكانه في مصر في الفترة الحالية، مؤكدا "لازم يتجدد له، أحمد انتمائه قوي جدا لنادي الزمالك، ومتربي في نادي الزمالك، وكابتن الفريق بعد شيكابالا، وميقلش عقده عن عقد زيزو طبيعي". 

وأضاف: "كان فيه مفاوضات مع اللاعب، وفيه كلام معاه، وكان فيه أرقام محددة في تفاصيل العقود مع اللاعب والمفاوضات، ولكن مقدرش أقولها في الوقت الحالي، مش حابب أقول أكتر من كده عن القصة دي، ولا تعليق". 

وعن تصريحات مرتضى منصور عنه فيما يتعلق بالمخدرات، عقب قائلا إنها واحدة من سقطات المستشار مرتضى منصور، خاصة أنه كان يقصد وقتها المنشطات وليس المخدرات، وهناك فارق كبير بين النوعين، "أحد السقطات اللي وقع فيها ولا تعقيب". 

وشدد على أن أحمد فتوح أحد أعظم اللاعبين في مصر في الفترة الحالية، "شاب مشرف من أسرة متوسطة، ولديه قيم وأخلاق كبيرة، ولو حد بيتعاطى مخدرات مش هيبقى من أحسن اللاعيبة في مصر". 

وكانت عدة تقارير تشير إلى أن أحمد فتوح يقترب بقوة من تجديد التعاقد مع الزمالك، ألا أن اللاعب اشترط الحصول على مستحقاته القديمة أولا. 

أحمد فتوح الزمالك سليمان وهدان زيزو مرتضى منصور

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