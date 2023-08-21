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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

نتيجة الدبلومات
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ظهرت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم. 

وعلى جميع الطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 ، الدخول الآن على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من ع الضغط على الرابط التالي : https://nategafany.emis.gov.eg/ 

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم https://nategafany.emis.gov.eg/  يكون على الطالب اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

جدير بالذكر أن إتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم https://nategafany.emis.gov.eg/ ، جاء بعد أن اعتمد رسميا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%
اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%

نسبة النجاح في الدورين 92.90% .

 

 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج 

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%

نسبة النجاح في الدورين 98.77%

 

 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس الجدارات المهنية 

• عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%

نسبة النجاح في الدورين 98.88%

 

 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%

نسبة النجاح في الدورين 99.16%

 

 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس إعداد مهني

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)                

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%

نسبة النجاح في الدورين 77.09%

وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%


 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%        

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%        


• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%        

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%      


اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%

نسبة النجاح في الدورين 98.28%

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 الدبلومات الفنية نتيجة الدور الثاني

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