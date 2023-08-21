برقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ظهرت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.
وعلى جميع الطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 ، الدخول الآن على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من ع الضغط على الرابط التالي : https://nategafany.emis.gov.eg/
وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم https://nategafany.emis.gov.eg/ يكون على الطالب اتباع الخطوات التالية :
- ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
- اضغط على عرض النتيجة
جدير بالذكر أن إتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم https://nategafany.emis.gov.eg/ ، جاء بعد أن اعتمد رسميا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023
إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%
اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%
نسبة النجاح في الدورين 92.90% .
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)
إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%
نسبة النجاح في الدورين 98.77%
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس الجدارات المهنية
• عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427)
إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%
نسبة النجاح في الدورين 98.88%
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)
إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%
نسبة النجاح في الدورين 99.16%
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس إعداد مهني
• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)
إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%
نسبة النجاح في الدورين 77.09%
وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%
• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%
اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%
نسبة النجاح في الدورين 98.28%