برقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ظهرت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وعلى جميع الطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 ، الدخول الآن على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من ع الضغط على الرابط التالي : https://nategafany.emis.gov.eg/

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم https://nategafany.emis.gov.eg/ يكون على الطالب اتباع الخطوات التالية :

ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

جدير بالذكر أن إتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم https://nategafany.emis.gov.eg/ ، جاء بعد أن اعتمد رسميا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%

اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%

نسبة النجاح في الدورين 92.90% .

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%

نسبة النجاح في الدورين 98.77%

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس الجدارات المهنية

• عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%

نسبة النجاح في الدورين 98.88%

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%

نسبة النجاح في الدورين 99.16%

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس إعداد مهني

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%

نسبة النجاح في الدورين 77.09%

وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%



نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 .. نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%



• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%



اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%

نسبة النجاح في الدورين 98.28%