توجيهات رئاسية عاجلة بشأن معلمي مصر.. وهذه أبرز المطالب لتطوير المنظومة

شهدت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في منظومة التعليم، وتحسين النظام التعليمي، ورفع كفاءة المعلمين، رفع كفاءة المدرس هو الدافع الأساسي وراء اختلاف مستويات الاستفادة بين طلاب المدارس لذلك من الضروري رفع كفاءة المدرس بالاضافة الى اختيار الأشخاص المناسبين في مجال التدريس مما يساعد علي التدريس بشكل افضل للطلاب .

تطوير منظومة المعلمين

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسئولية الكبيرة.

جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم

ويقول الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي بضرورة إعداد المعلمين، علي أساليب التعامل الفعال مع المتعلمين، وإمداد المعلم بأسرار التدريس وأصوله، وتمكين المعلم من فهم حقيقة العملية التربوية وذلك من خلال تزويده بالمهارات والاتجاهات اللازمة للتدريس وتعريفه بالأهداف التربوية العامة، والأهداف التربوية الخاصة بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، وبالتخصص الذي يختاره وتزويده بالوسائل الصحيحة للتقويم التربوي وبأسس ومبادئ التعلم.

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجهودات الدولة في الفترة الأخيرة لتطوير التعليم واضحة وصريحة، حيث أعطى الرئيس السيسي بعد جلسته مع رئيس الوزراء تعليمات بتطوير العملية التعليمية، ومن أهم توجيهات الرئيس تطوير الكوادر البشرية ومنظومة التعليم.

وأشار حمزة، إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير وتحسين النظام التعليمي والذي تهدف هذه الشراكة القوية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى توفير فرص تعليمية أفضل وتعزيز النمو الشامل للشباب المصري.

ومن ضمن جهود الدولة فى منظومة التعليم، شهدت محافظة البحيرة، خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من المشروعات التعليمية الجديدة بكافة المدن والقرى خاصة بالمناطق النائية إلى جانب حصول عدد كبير من المدارس على شهادة إعتماد الجودة و التى تعنى تطبيق المعايير والمواصفات القياسية فى التعليم.

336 مدرسة بـ 2مليار و200 مليون

وتعتبر مشروعات إنشاء المدارس بمراحلها المختلفة هى الأساس لتطوير المنظومة التعليمية بالبحيرة، وذلك لتوفير المناخ المناسب لتعليم الطلاب، ومواجهة كثافة الفصول الدراسية والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم خاصة بالقرى المحرومة.

وخلال السنوات الماضية تم انشاء وتجديد 336 مدرسة بتكلفة إجمالية 2مليار و200 مليون جنيه، كما تم تشغيل 245 مدرسة بتكلفة مليار و600 مليون جنيه وجاري العمل بـ 91 مدرسة أخرى بتكلفة 600 مليون جنيه لخدمة أكثر من مليون و600 ألف طالب وطالب بكافة قرى ومدن المحافظة.

كما تم افتتاح عدة مدارس نوعية ذات طابع خاص منها مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وهى أول مدرسة للمكفوفين بالمحافظة والمقامة على مساحة 835 متر بتكلفة 16 مليون جنيه، وتتكون من 14 فصل دراسى وتخدم المدرسة 121 طالب وطالبة.

والجدير بالذكر، أن استثمار الجهود في تطوير منظومة المعلمين وتعزيز دورهم يعد استثمارًا في مستقبل البلاد وتحقيق تطلعات المجتمع نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

وتطوير التعليم بكافة نواحية يهدف إلى بناء جيل من المتعلمين الذين يكونون مستعدين للمشاركة الفعالة في المجتمع والعالم من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، تطوير الجوانب الشاملة للمتعلمين ليكونوا متميزين ومساهمين في تطوير المجتمع.