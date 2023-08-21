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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي حريص على دعم الشباب في جميع المجالات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وزيادة حجمها، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية الاستثمارية.

 دعم الشباب في جميع المجالات

وأكدت أبو السعد فى تصريحات لها، أن الرئيس السيسي حريص على دعم الشباب في جميع المجالات وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بتذليل كافة العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.

وأشارت وكيل المشروعات الصغيرة، إلى ضرورة فتح كافة المجالات الاستثمارية لجذب المستثمرين ما يتيح توفير فرص عمل واعدة للشباب في مختلف المجالات علاوة على توطين الصناعات المختلفة في مصر لتحويل مصر من مستورد إلى مصدر.

وأردفت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أن توجيهات الرئيس استهدفت التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، بما يتماشى مع خطة مصر التنموية ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي وضعت رواد الأعمال كعنصر هام من عناصر دفع عجلة الاقتصاد من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات المالية وغير المالية لأصحاب تلك المشروعات من أجل تحفيزهم على الاستمرار ودعم حصيلة الصادرات الزراعية والصناعية.

وطالبت أبو السعد، بضرورة تحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات، مما سيجعله على قرابة كبيرة من رواد الأعمال ومتابعتهم بكافة ما يحتاجونه من دعم أو خدمات أو تسهيلات، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائلا أمام أصحاب المشروعات، مشيرة إلى التطرق لفكرة دعم عملية التحول الرقمي للجهاز وتحقيق الشمول المالي سيساهم بشكل كبير في رقمنة كافة المعلومات وامتلاك قاعدة بيانات متكاملة عن أصحاب المشروعات تسهل تقديم الدعم الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

الاستثمارية الاكتفاء الذاتي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات الزراعية

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