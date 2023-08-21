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تعليم

خبير: حرص الرئيس على تطوير منظومة المعلمين ينعكس إيجابيًا على الأجيال الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان جودة التعليم وبناء مجتمع متقدم، موضحًا أن التركيز على تحسين جودة التعليم وتطوير المعلمين ينعكس إيجابيًا على تطور الأجيال الجديدة وتأهيلها لمواجهة تحديات المستقبل.

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وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاهتمام بالعنصر البشري في المجال التعليمي يشمل توفير التدريب والتطوير المستمر للمعلمين، وتحسين ظروف العمل والتدريس، وتوفير الفرص للتخصص والتطوير المهني، كما يشمل أيضًا تنمية القدرات القيادية لدى المعلمين وتعزيز دورهم كنماذج للتعلم والتميز.

وأضاف الخبير التربوى، أن جهود الدولة شملت تقنيات واساليب جديدة في التعليم وكما انها شهدت توسع في بناء المدارس بقدر الامكان والتوسع في تدريب المعلمين ليكونوا قادرين على التفاعل والبناء بنجاح في بيئة التعليم، موضحًا أن المعلم الذي يحصل على تدريب جيد ويمتلك مهارات تعليمية عالية يمكنه أن يكون مصدر إلهام للطلاب ويساعدهم في تحقيق أقصى إمكاناتهم، وبالتالي يسهم ذلك في بناء جيل متميز قادر على مواجهة التحديات المختلفة.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن استثمار الجهود في تطوير منظومة المعلمين وتعزيز دورهم يعد استثمارًا في مستقبل البلاد وتحقيق تطلعات المجتمع نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

ولفت الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن تطوير التعليم بكافة نواحية يهدف إلى بناء جيل من المتعلمين الذين يكونون مستعدين للمشاركة الفعالة في المجتمع والعالم من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، تطوير الجوانب الشاملة للمتعلمين ليكونوا متميزين ومساهمين في تطوير المجتمع.

وأكد الخبير التربوي، أن تطوير التعليم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى تنمية القيم والأخلاق الوطنية والاجتماعية لدى الطلاب، من خلال تنمية الوعي بالقيم الوطنية وتعزيز الانتماء إلى المجتمع والدولة، ليتمكن المتعلمين أن يصبحوا مواطنين مسؤولين ومشاركين فعالين في تطوير الوطن.

وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة أن يركز تطوير منظومة المعلمين على تنمية الجوانب التقنية والتكنولوجية لدى المعلمين، لاننا أصبحنا في عصر التكنولوجيا الحديثة، ويجب استخدامها بشكل فعال، حتي يسهم في تأهيل ابنائنا الطلاب للمجتمع الرقمي وتحسين قدراتهم على البحث والتواصل وحل المشكلات باستخدام التكنولوجيا.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين، حيث اطلع  الرئيس في هذا الإطار على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسئولية الكبيرة.

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