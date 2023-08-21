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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. مفاجأة بشأن مؤشرات القبول بكلية الطب البيطري

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 داخل تنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات القبول بكلية الطب البيطري بالنسبة المئوية والدرجات، بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

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تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ويبحث العديد من الطلاب، عن مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023، حتى يتمكنوا من معرفة مدى إمكانية الالتحاق بالكلية في إحدى الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. وتعد كلية الطب البيطري من الكليات التي تتطلب مجموع عالي من طلاب الشعبة العلمية، حيث جاء الحد الأدنى لكلية الطب البيطري بحد أدنى 359 بنسبة 87.5% والتي كانت في المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى اليوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية و58.05% للأدبية .

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع  وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

ويمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 :

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفي سياق متصل كانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوات اللازمة لحصول الطلاب على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 فيما يلي:

أولا - دخول موقع التنسيق من هنـــــــــــــــــــــا.

ثانيا - اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

ثالثا - اختيار نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

رابعا - كتابة رقم جلوس الطالب.

خامسا - كتابة الرقم السري المخصص للطالب.

سادسا - اضغط كلمة عرض.

سابعا - إظهار بطاقة الترشيح مرفق بها بيانات الطالب.

ثامنا - تظهر النتيجة بعد ذلك.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 :

بمقارنة نسب النجاح في الثانوية العامة وعدد الطلاب في شرائح مجموع طلاب الصف الثالث الثانوي علمي علوم بين العام الدراسي الماضي والحالي، نتجت توقعات تنسيق كلية الطب البيطري، والتي جاءت كالتالي:

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري المنصورة: 363 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري سوهاج: 362 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري الزقازيق: 361 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري عين شمس: 361 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري كفر الشيخ: 361 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري المنوفية: 360 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري دمنهور: 360 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري الإسكندرية: 359 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري أسيوط: 359 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري القاهرة: 358 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري بنها: 358 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري جنوب الوادي: 358 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري المنيا: 357 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية: 356 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري مدينة السادات: 356 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري أسوان: 355 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري بني سويف: 355 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري مطروح: 354 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري العريش: 354 درجة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. طب بيطري الوادي الجديد: 354 درجة.

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