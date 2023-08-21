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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تصدرت محرك البحث “جوجل”، بعدما أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا، لتنتهى إجراءات التقديم في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأحد، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ووفقًا لوزارة التعليم العالي، فقد بدأ تنسيق المرحلة الثانية 2023 يوم الثلاثاء 15 أغسطس، واستمر التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكليات الأقسام العلمية والأدبية حتى يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتصدرت رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 محرك البحث جوجل، بعدما أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا، لتنتهى إجراءات التقديم في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأحد، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وحرص “صدى البلد”، على رصد خلال السطور التالية رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية، بالأضافة إلى خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023.

عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفي سياق متصل كانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوات اللازمة لحصول الطلاب على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 فيما يلي:

أولا - دخول موقع التنسيق من هنـــــــــــــــــــــا.

ثانيا - اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

ثالثا - اختيار نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

رابعا - كتابة رقم جلوس الطالب.

خامسا - كتابة الرقم السري المخصص للطالب.

سادسا - اضغط كلمة عرض.

سابعا - إظهار بطاقة الترشيح مرفق بها بيانات الطالب.

ثامنا - تظهر النتيجة بعد ذلك.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالتزامن مع انتهاء فترة التقديم لـ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضحت أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 سيتم إعلانها خلال 72 ساعة، حيث يعلن مكتب التنسيق نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة.

 www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2023- 2024.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. وأعلنت الوزارة عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وأهم الكليات الشاغرة لطلاب تلك المرحلة، وجاء التنسيق كالتالي:

- جاء الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بنحو 250 درجة أي 60.98%.

- جاء الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي بنحو 238 درجة أي 58.05%.

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال اللينك التالي:

تنسيق المرحلة الأولى أدبي

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي كالتالي: كليات الاقتصاد والعلوم السياسة بحد أدنى 354.5 درجة بنسبة 86.46%، كليات الألسن بحد أدنى 346.5 درجة بنسبة 84.51%، وكليات الإعلام بحد أدنى 343 درجة بنسبة 83.65%، ، قطاع الآثار بحد أدنى 331 درجة بنسبة 80.73%.

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن الكليات الشاغرة أمام الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023، منها:

- الطب البيطري.

- كليات التمريض.

- العلوم

- كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

رابط تنسيق الجامعات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع  وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. اقتصاد منزلى العريش

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. اقتصاد منزلى حلوان

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب المنيا

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب الوادي الجديد

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه الزقازيق

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه الفيوم

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه المنصورة

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه المنيا

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه أسوان

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه أسيوط

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه بني سويف

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه بور سعيد

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه جنوب الوادي

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه دمنهور

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه دمياط

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه سوهاج

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه طنطا

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب انتساب موجه كفر الشيخ

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب أسيوط

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب بني سويف

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب جنوب الوادي

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب سوهاج

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

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