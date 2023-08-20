موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق 2023.. موعد إعلان نتيجة القبول بالكليات لتنسيق المرحلة الثانية، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للكليات، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدًا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً هو الموعد الأخير أمام الطلاب من أجل تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يتم من خلال وسيلتين، الأولى هي إدخال الرغبات عبر المنازل، والثانية من خلال المعامل الإلكترونية المجهزة داخل الجامعات في مختلف المحافظات، وبعد الانتهاء من هذه العملية سيتم تحديد موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

أصبح الكثير من الطلاب يبحثون عن موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 والتي تضم أكثر من 350 ألف طالب وطالبة من الناجحين بالثانوية العامة 2023.

وازداد البحث عن موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023، بعد إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لـ التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، حيث يصبح موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد 20 أغسطس.

وكان من المقرر لـ موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 يوم غد السبت 19 أغسطس الساعة السابعة مساءً، وجاء مد فترة تسجل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بـ التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

يترقب الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث من المنتظر أن يسجل خلالها نحو 350133 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، موزعين ما بين طلاب علمي علوم ورياضة وأدبي، والتي تم تحديد الحد الأدنى بالنسبة للشعبة العلمية بـ 250 درجة، أما طلاب الشعبة الأدبية يمكنهم التسجيل بداية من 238 درجة فأكثر، وبالتالي يتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة، نهاية الأسبوع الحالي على أقصى تقدير.



موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتبعا للبحث عن موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023، ارتفعت معدلات البحث أيضا عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات والمعاهد الحكومية 2023.

موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لـ التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، ليحل موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد 20 أغسطس.

تستحوذ الكليات المتاحة لجميع الشُعب في تنسيق المرحلة الثانية 2023، على اهتمام ملحوظ من جانب الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، خاصة أنه قد بدأ العد التنازلي، من أجل تحديد موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023/2024، ومتاح أكثر من 100 كلية أمام طلاب شعبة علمي رياضة، ويمكنك الاطلاع على أبرزها من هنـــــــــا.

أما طلاب علمي علوم يتوفر لهم كذلك مجموعة كبيرة من الكليات العلمية والأدبية، ويمكن معرفتها من خلال هذا الرابط هنـــــــــــا، فيما يستطيع طلاب أدبي تسجيل رغباتهم في كليات التربية والآداب والتجارة والحقوق، ودار العلوم والخدمة الاجتماعية، خلال تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023/2024.