تعرف على البرامج الجديدة والمميزة بكلية الزراعة جامعة عين شمس

تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.



تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

وكشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الهدف الأساسي للطلاب عند دخول الجامعة يجب أن يكون تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتطوير مهاراتهم بما يساعدهم في بناء مستقبلهم المهني، والحصول على شهادة جامعية هو خطوة هامة في هذا المسار، لكنها ليست الهدف النهائي بحد ذاته.

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه عندما يتخرج الطلاب في الجامعة، يجب أن يكونوا قادرين على تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في الواقع العملي، لذلك، من الضروري أن يسعى الطلاب خلال فترة دراستهم الجامعية إلى التواصل مع الصناعة والمجالات ذات الصلة، وتطوير مهارات تحليلية واستشرافية، وتعلم التعامل مع التكنولوجيا والأدوات المتقدمة في مجال تخصصهم.

وقال الدكتور أحمد جلال، إن التعليم الجامعي يجب أن يكون شاملاً يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات والثقافة لدى الطلاب، ويمكنهم من الاندماج بسلاسة في سوق العمل وتحقيق تطلعاتهم المهنية، بالتالي يجب أن يسعى الطلاب إلى الحصول على فرص تدريبية وتطويرية خلال فترة دراستهم، سواء من خلال البرامج التعليمية أو من خلال التفاعل مع الصناعة والمجتمع المحيط بهم.

وأضاف أنه على الطالب أن يفكر فى سوق العمل وما يحتاجه عند اختيار التخصص ومجال الدراسة، لافتا إلى أن القطاع الزراعى وكليات الزراعة النظرة تغيرت والسوق أصبح متعطشا لخريجى كليات الزراعة فى ظل حجم الاستثمار الزراعى فى مصر فى الفترة الحالية.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن الجامعات انتبهت لهذا الأمر من خلال حزمة من البرامج المميزة التى تلبى سوق العمل، لافتا إلى أن لجان القطاع أصبحت لا توافق على أى برنامج جديد لا يخدم سوق العمل.

وعن أبرز البرامج فى كلية الزراعة بجامعة عين شمس والتى تحتاجها سوق العمل، قال عميد كلية الزراعة، إن من أهم البرامج الجديدة بالكلية برامج البيوتكنولوجى، والزراعة العضوية، وإدارة الجودة، لافتا إلى أن هناك أيضا بعض البرامج الجديدة مثل سلامة الغذاء وبرامج الصوب المحمية، كل هذه البرامج تخدم رؤية الدولة خاصة فى القطاع الزراعى.

وتأتي البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، كما يلى:

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية.

- برنامج الزراعة العضوية.

- برامج بكالوريوس العلوم الزراعية باللغة العربية.

- برنامج الإنتاج النباتي تخصص فرعى بساتين ومحاصيل.

- برنامج الإنتاج الحيوانى تخصص فرعى إنتاج حيوانى وإنتاج دواجن وإنتاج أسماك.

- برنامج علوم الأغذية تخصص فرعى صناعات غذائية وتكنولوجيا الألبان.

- برنامج وقاية النبات تخصص فرعى حشرات ومبيدات وأمراض نبات.

- برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية تخصص فرعى اقتصاد زراعى وتنمية ريفية.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية.

- برنامج إدارة الجودة.

- برنامج الزراعة العضوية.

- برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية.

- برنامج الميكنة الزراعية تنمية ريفية.

- برنامج بكالوريوس الهندسة الزراعية.