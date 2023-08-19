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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب المرحلة الثانية 2023.. تعرف على مستقبل سوق العمل والوظائف المتاحة

طلاب المرحلة الثانية
طلاب المرحلة الثانية 2023

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، أن التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد، تتطلب احتياجات سوق العمل توفير تخصصات جديدة ومتطورة تلبي تلك الاحتياجات، وقد أدى هذا إلى ظهور تخصصات علمية جديدة في مجموعة متنوعة من قطاعات التعليم العالي.

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تنسيق المرحلة الثانية 2023.. نصائح مهمة لاختيار التخصص الجامعي المناسب

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مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

وعلى سبيل المثال، يمكن أن نجد تخصصات مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة المتجددة والصحة الرقمية والتسويق الرقمي والتصميم والابتكار وغيرها الكثير، موضحة أن هذه التخصصات تأتي استجابةً لاحتياجات سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، أن توفير هذه التخصصات الجديدة يساعد في تجهيز طلاب المرحلة الثانية 2023 بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتلبية احتياجات الشركات والصناعات المختلفة، وتمكنهم أيضًا من مواكبة التطورات الحديثة والمساهمة في التقدم والتنمية في مجتمعاتهم.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن إذا كانت الجامعات تعتمد على تقديم تخصصات متجددة ومتطورة تتناسب مع احتياجات الوقت، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في تطور المجتمع وزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت الدكتورة سامية خضر، أن البرامج المميزة على مستوى الجامعات الحكومية، هى برامج بينية ومميزة تعمل بنظام الساعات المعتمدة وبعضها بالتعاون مع جامعات وجهات خارج مصر وتمنح شهادات مزدوجة، موضحة أن هذه البرامج المميزة تمثل تطورا هاما في مجال التعليم العالي، وتهدف هذه البرامج إلى توفير تجربة تعليمية شاملة ومتطورة تتماشى مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل. 

ولفتت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، إلى أن هذه البرامج تقدم بصورة مشتركة بين الجامعات المصرية وجامعات أجنبية أو مؤسسات تعليمية دولية، مما يوفر للطلاب فرصة للحصول على تجربة تعليمية متميزة تجمع بين مميزات النظام المحلي والخبرات العالمية.

وقالت الخبيرة التربوية، إن هذه البرامج تعمل عادة بنظام الساعات المعتمدة، حيث يقوم الطلاب بإتمام مجموعة من الوحدات الدراسية والمقررات وفقا للمتطلبات المحددة، كما يمكن للبرامج المميزة أن تشمل فترات من الدراسة أو التدريب في جامعات أو مؤسسات دولية تعاونية.

وبجانب البرامج المميزة المشتركة مع جامعات دولية، يمكن أن تقدم الجامعات الحكومية أيضا برامج مميزة تتعلق بتخصصات محددة وتقنيات متقدمة تلبي احتياجات الصناعة والسوق المحلي.

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