مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات، بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويعتبر مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 من العبارات التي تصدرت البحث على «جوجل»، خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وبدأ طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 وتسجيل الرغبات والكليات المتاحة الخاصة بـ تنسيق المرحلة الثانية.

ولذلك حرص «صدى البلد» خلال السطور التالية علي رصد مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات.

وأعلنت الوزارة عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وأهم الكليات الشاغرة لطلاب تلك المرحلة، وجاء التنسيق كالتالي:

- جاء الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بنحو 250 درجة أي 60.98%.

- جاء الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي بنحو 238 درجة أي 58.05%.

تنسيق المرحلة الأولى أدبي

جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي كالتالي: كليات الاقتصاد والعلوم السياسة بحد أدنى 354.5 درجة بنسبة 86.46%، كليات الألسن بحد أدنى 346.5 درجة بنسبة 84.51%، وكليات الإعلام بحد أدنى 343 درجة بنسبة 83.65%، ، قطاع الآثار بحد أدنى 331 درجة بنسبة 80.73%.

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن الكليات الشاغرة أمام الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023، منها:

- الطب البيطري.

- كليات التمريض.

- العلوم

- كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

خطوات التقديم لـ تنسيق المرحلة الثانية 2023

يتمكن طلاب الثانوية العامة من تسجيل تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الثانية عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات منها:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنـا.

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- قم بكتابة الرغبات ومراعاة أن تسجل 75 رغبة.

- اضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

- سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

- أخيرا تأكد من حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها لتأكيد إتمام عملية تسجيل تنسيق الكليات 2023.

ننشر خلال السطور التالية التوقعات الأولية لكليات الطب البطري وفقا لتنسيق العام الماضي 2022 والذي جاء كالتالي:

طب بيطري المنصورة: 363 درجة.

- طب بيطري الزقازيق: 361 درجة.

- طب بيطري عين شمس: 361 درجة.

- طب بيطري كفر الشيخ: 361 درجة

- طب بيطري سوهاج: 362 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023

- كلية طب بيطري المنوفية: 360 درجة.

- طب بيطري بنها: 358 درجة.

- طب بيطري جنوب الوادي: 358 درجة.

- طب بيطري المنيا: 357 درجة.

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية: 356 درجة

- كلية طب بيطري دمنهور: 360 درجة.

- طب بيطري الإسكندرية: 359 درجة.

- طب بيطري أسيوط: 359 درجة.

- طب بيطري القاهرة: 358 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري

- طب بيطري مطروح: 354 درجة.

- طب بيطري العريش: 354 درجة.

- طب بيطري الوادي الجديد: 354 درجة.

- كلية طب بيطري مدينة السادات: 356 درجة.

- طب بيطري أسوان: 355 درجة.

- طب بيطري بني سويف: 355 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية

وعن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا قليلًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي بعد إلغاء التوزيع الإقليمي واختبارات القدرات، ما يجعل مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 كما يلي:

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بورسعيد 351 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة طنطا 344 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة دمياط 340 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الزقازيق 337 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة دمنهور 334 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة المنوفية بشبين الكوم 332 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بنها 323 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة كفر الشيخ 322 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة أسيوط 321 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة سوهاج 317 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة المنيا 313 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة جنوب الوادي 312 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة القاهرة 311 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة عين شمس 307 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 307 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الإسكندرية 306 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة مطروح 306 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بني سويف 301 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة حلوان 300 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الفيوم 296 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة أسوان 284 درجة.