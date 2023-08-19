تنسيق الجامعات 2023.. برامج كليات الحقوق باللغتين الإنجليزية والفرنسية

تنسيق الجامعات 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات القبول بكلية الحقوق بتنسيق الجامعات 2023، وبرامج كليات الحقوق باللغتين الانجليزية والفرنسية بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. وتقدم جامعة عين شمس، حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

برامج كليات الحقوق باللغتين الانجليزية والفرنسية

تنسيق الجامعات 2023.. وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالي الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز ، وتلك البرامج تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

تنسيق الجامعات 2023.. كما تحرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية وذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

البرامج المميزة لطلاب الثانوية العامة

برامج كليات الحقوق باللغتين الانجليزية والفرنسية.. وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم تلك البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

جامعة عين شمس

وتعلن الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن قبول دفعة جديدة

يعلن القسم المصري الفرنسي ( الشعبة الفرنسية) بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، عن قبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة وخريجي المدارس الدولية الحاصلين على شهادة IG ،Bac ، علما بأن الدراسة في القسم باللغات الثلاث( الفرنسية - العربية والانجليزية ) و مدة الدراسة 4 سنوات.

ويتم تدريس المقررات الفرنسية بواسطة نخبة من أساتذة القانون الفرنسيين من كلية الحقوق جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا ، وتدرس المقررات العربية والإنجليزية من خلال نخبة من أساتذة القانون المصريين بكلية الحقوق جامعه عين شمس.

المحكمة التدريبية

و يتم تدريب الطلاب خلال فتره الدراسة على المحكمة التدريبية ونماذج المحاكاة الافتراضية حتى يكونوا مؤهلين بعد تخرجهم للالتحاق بالهيئات القضائية والنيابية والعمل بمكاتب المحاماه المصرية والدولية.

و يحصل الطالب بعد إتمام دراسته على شهادتين شهادة ليسانس الحقوق من جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا وشهادة الحقوق ( الشعبة الفرنسية ) جامعة عين شمس.

كما يمكن للخريج استكمال دراسته (الماجستير والدكتوراة) جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا ويحق للطالب المتفوق الحصول على منحة لدراسه الماجستير بجامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا.

ويمكن للطلاب مواصلة دراستهم العليا بماجستير القانون العام للأعمال والذي يتم من خلال جامعه مولان ليون 3 بفرنسا وتكون الدراسة في الشعبة الفرنسية بكليه الحقوق جامعه عين شمس.

جامعة المنصورة

ومن جانب آخر، أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة، اعتماد برنامجى الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق، على الاعتماد الأكاديمى، كأول برنامجين معتمدين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأشار إلى أن اعتماد برنامجي الدراسة القانونية باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق سيسهم في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية، وتحسين مستوى الخريجين القانونيين، من خلال تنوع التخصصات والذى يسهم فى بناء مصر وتحقيق رؤيتها 2030، كما حث أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحقوق على مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه كلية الحقوق والجامعة، والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي تطلعات الجامعة والمجتمع، لتحقيق رسالتها ورؤيتها.



كما وجّه الدكتور شريف يوسف خاطر، التهنئة لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية علي دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامجين



من جانبه أكد الدكتور وليد الشناوى - عميد كلية الحقوق بأن هذا الإنجاز ليس غريبًا على كلية الحقوق و جامعة المنصورة مشيرًا أن الكلية كانت قد رسمت لنفسها منهجية لتحقيق التميز منذ البدايات، وسعت إليه بدعم من إدارة الجامعة كان نتيجته حصول برنامجي الدراسة القانونية باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية على الاعتماد لتلبي التطلعات المستقبلية في خدمة المجتمع وتطويره، بما يعكس طموح الكلية في الاضطلاع بدورها الريادي في مجالات التعليم والثقافة في المجتمع.