تعرف على برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن إعلان الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بشراكة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بشأن برامج المبادرة المصرية اليابانيه للتعليم (EJEP)

باليابان للعام الاكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

فترة التقدم: خلال الفترة من الخميس 17/8/2023

حتي الأحد 17/9/2023

للإطلاع علي التفاصيل الخاصة بالمنح المتاحة وطريقة التقدم، نرجوا زيارة اللينك التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/206

https://www.asu.edu.eg/ar/6634/news/

وكان قد أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 361 باحثًا وعضو هيئة تدريس تحت رعاية الدكتورة غادة فارق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية الألسن الدكتورة سلوى رشاد، و الدكتور أشرف عطية وكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك 424 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا للخضوع لامتحانات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضخامة العدد وسعيًا لتلبية الخدمة لكافة المتقدمين، تم استخدام معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الألسن، حيث تم فتح معملي اختبارات يستوعبان عدد المتقدمين للامتحان، كما تم تكليف فريق من المشرفين والمراقبين على سير الامتحانات.