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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تعرف على مؤشرات القبول بكلية التمريض

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات القبول بكلية التمريض بتنسيق المرحلة الثانية 2023، بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

 وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي، أن ملء الرغبات والتسجيل للطلاب سوف يستمر لمدة 5 أيام.

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خطوة إيجابية.. خبير تعليم يوضح أهمية تفعيل دور الإخصائي النفسي في المدارس

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طريقة تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية، وتعد كلية التمريض أحد الكليات التي لا يزال بها أماكن خالية والتي يطمح عدد كبير من الطلاب في الالتحاق بها، حيث تضمن كلية التمريض لخرجيها فرص عمل مميزة، ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد على الحد الادنى للقبول في تنسيق كلية التمريض 2023 في كل الجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية

وعن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا قليلًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي بعد إلغاء التوزيع الإقليمي واختبارات القدرات، ما يجعل مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 كما يلي:

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بورسعيد 351 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة طنطا 344 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة دمياط 340 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الزقازيق 337 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة دمنهور 334 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة المنوفية بشبين الكوم 332 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بنها 323 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة كفر الشيخ 322 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة أسيوط 321 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة سوهاج 317 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة المنيا 313 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة جنوب الوادي 312 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة القاهرة 311 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة عين شمس 307 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 307 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الإسكندرية 306 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة مطروح 306 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بني سويف 301 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة حلوان 300 درجة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الفيوم 296 درجة.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة أسوان 284 درجة.

شروط القبول في كلية التمريض 2023

-حاصل على شهادة الثانوية العامة.
-حاصل على 75% أو أعلى في مادة اللغة الإنجليزية.
-أن يكون المتقدم من شعبة علمي علوم.
-الحصول على درجة الحد الأدنى للقبول في -الكلية وفقًا لتنسيق العام الجاري.
-اجتياز الكشف الطبي بالكلية.
-عدم زواج الطالب أو الطالبة قبل أو أثناء فترة الدراسة.

حتى لا يقعوا في أي أخطاء شائعة تؤدي بعد ذلك إلى عدم التحاقهم بالكلية المناسبة لمجموعهم، حيث جاءت خطوات التسجيل كالآتي:

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنـــا.

-الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

-يجب إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

-تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

-الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

-سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

-يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

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