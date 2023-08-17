طريقة تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، وأفضل طريقة لـ تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023، بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي، أن ملء الرغبات والتسجيل للطلاب سوف يستمر لمدة 5 أيام، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023.

خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

وتعتبر خطوات تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني من أكثر العبارات بحثًا على جوجل في الوقت الحالي، ويريدون معرفتها بطريقة بسيطة وسهلة للغاية حتى يتمكنون من كتابة الرغبات دون أخطاء.

طلاب الثانوية العامة

وحرص “صدى البلد” على رصد أفضل طريقة لـ تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الذين هم ضمن المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 في السطور التالية، حتى لا يقعوا في أي أخطاء شائعة تؤدي بعد ذلك إلى عدم التحاقهم بالكلية المناسبة لمجموعهم، حيث جاءت خطوات التسجيل كالآتي:

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنـــا.

-الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

-يجب إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

-تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

-الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

-سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

-يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

تنسيق الجامعات 2023

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2023 ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.