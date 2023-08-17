تعرف على تفاصيل برنامج «لوريال – يونسكو» للمرأة في مصر لعام 2023

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 للباحثات المتميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز ودعم دور المرأة المصرية، وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم وذلك في :

مجال علوم الحياة (مثل البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الأعصاب والتقنيات الحيوية والبيئة وعلم السلوك)،

وكذا العلوم الفيزيائية (مثل الفيزياء والكيمياء والبترول والهندسة والرياضيات والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات والأرض وعلوم الكون)،

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تقديم منحتين قيمة كلّ واحدة منها 10،000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.

كما سيتم تقديم منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

‏https://en.unesco.org/node/358483

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

‏https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

للتقديم في هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

‏https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/62

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني: [email protected]

‏https://www.asu.edu.eg/ar/6380/news/