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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023 

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني عن طريق عدة خطوات تشمل : 

  •  الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني 
  • اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.
  • اختر تسجيل الرغبات.
  • اختر مصدر شهادتك .
  • قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.
  •  أدخل الرقم التأكيدي.
  •  قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.
  • تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية .
  •  خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».
  •  اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.
  •  قم بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
  • الضغط على كلمة «تسجيل».
  •  تظهر أمامك استمارة الرغبات.
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