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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة بـ كليات القمة .. ومرور اليوم الأول بدون شكوى

مفاجأة مع انطلاق
مفاجأة مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق الجامعات 2023.. خطوات سهلة لتسجيل رغباتك دون أخطاء من البيت

مفاجأة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة في كليات القمة

 

ينتظر الطلاب نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وذلك بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

 

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الحدود الدنيا للكليات.. الجامعة البريطانية تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة

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أخطاء يجب تجنبها عند التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية اليوم  الثلاثاء 15 أغسطس، بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية 58.05% للأدبي. 

رابط تنسيق الكليات 2023

وتابع الوزير: يتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.

 

 

وقال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

 

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

 

أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية أدبي 

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن توافر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق، بكليات الآداب والتجارة ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والتربية النوعية والطفولة المبكرة.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميل. 

 تنسيق المرحلة الثانية

أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة.

أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 

وأشارت إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم  في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم وزراعة وحسابات وذكاء اصطناعي .

تقليل الاغتراب 

 

وأوضحت أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، وسوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

 تنسيق المرحلة الثانية

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح في المرحلة الثانية

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني هنا

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

 تنسيق المرحلة الثانية

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية .

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني:-

  1. القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg
  2. يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة            من مراحل التنسيق .
  3. يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

 

 

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