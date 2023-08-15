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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 شروط.. فرصة ذهبية للحصول على منح بالجامعات الأهلية.. تفاصيل

الجامعات الخاصة والأهلية
الجامعات الخاصة والأهلية 2023

بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 في التسجيل بـ “ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ” ، والذي انطلق اليوم لجميع الطلاب بعد أن اعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للكليات.

 

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقديم سيكون بالنظام الإلكتروني المباشر لجميع الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

 

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وجاءت الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الجامعات الأهلية والخاصة كالتالي:

 

 

 تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

 

شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية في تنسيق الجامعات 2022 خلال العام الماضي:

- يتم توزيع المنح على الطلاب طبقا لعدد للتخصصات المطروحة في كل جامعة.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على المنح في الجامعات طبقا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة.

- أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة.

- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين، تكون الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتفوقين رياضيا، في حالة تقديم شهادات موثقة تثبت ذلك.

 

شروط استمرار المنح الدراسية للطلاب

 

ويشترط استمرار الطالب في المنحة الدراسية عدة شروط أهمها  أن يستمر الطالب في تفوقه   الدراسي بالجامعة ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، لكي تستمر مجانية المنحة المقدمة للطلاب، وعندما يقل تقدير الطالب عن 3.80 تتوقف المنحة.

 

ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023


ويشمل التقدم كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:


أولًا.. الجامعات الخاصة وعددها 27 جامعة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").
ثانيًا.. الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

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