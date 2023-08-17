خطوة إيجابية.. خبير تعليم يوضح أهمية تفعيل دور الإخصائي النفسي في المدارس

قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بشأن نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب وتطوير تدريبات الإخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم هو خطوة إيجابية ومهمة في تطوير البيئة التعليمية.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الصحة النفسية للطلاب تعتبر أمرًا ذا أهمية كبيرة، حيث تؤثر على أدائهم وتجربتهم العامة في المدراس، موضحًا أنه إذا تم توفير دعم نفسي وصحي مناسب للطلاب، فإنهم سيكونون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات والضغوط النفسية التي قد تنشأ خلال مسيرتهم التعليمية.

وأضاف الخبير التربوي، زيادة عدد الإخصائيين النفسيين وتطوير تدريباتهم يساهم في تقديم الدعم النفسي المناسب للطلاب، ويمكن أن يساهم في الحد من مشكلات مثل التوتر والقلق والاكتئاب التي قد يواجهها الطلاب في مراحل تعليمهم.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن توجيه الاهتمام إلى الوعي الصحي والنفسي للطلاب وتوفير الدعم اللازم سيساهم في خلق بيئة تعليمية أكثر صحة وإيجابية، تسهم في تطوير الجوانب الأكاديمية والشخصية للطلاب على حد سواء.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن الدورات التدريبية تلعب دورًا مهمًا في رفع كفاءة الأخصائيين النفسيين وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتقديم الدعم والإرشاد النفسي والتربوي بشكل أفضل للطلاب والأطفال، موضحًا أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية يهدف إلى تعزيز الخدمات النفسية والاجتماعية في المدارس والمجتمعات.