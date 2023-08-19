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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، و رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات، بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

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مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتصدرت رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 محرك البحث جوجل، بعدما أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا، لتنتهى إجراءات التقديم في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأحد، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وحرص “صدى البلد”، على رصد خلال السطور التالية رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية، بالأضافة إلى خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023.

عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 300 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى. www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2023- 2024.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. وأعلنت الوزارة عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وأهم الكليات الشاغرة لطلاب تلك المرحلة، وجاء التنسيق كالتالي:

- جاء الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بنحو 250 درجة أي 60.98%.

- جاء الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي بنحو 238 درجة أي 58.05%.

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال اللينك التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، من هنــــــــا.

- الضغط على خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

- اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على كلمة عرض.

- تظهر بطاقة الترشيح بها كافة بيانات الطالب.

- تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

تنسيق المرحلة الأولى أدبي

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي كالتالي: كليات الاقتصاد والعلوم السياسة بحد أدنى 354.5 درجة بنسبة 86.46%، كليات الألسن بحد أدنى 346.5 درجة بنسبة 84.51%، وكليات الإعلام بحد أدنى 343 درجة بنسبة 83.65%، ، قطاع الآثار بحد أدنى 331 درجة بنسبة 80.73%.

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن الكليات الشاغرة أمام الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023، منها:

- الطب البيطري.

- كليات التمريض.

- العلوم

- كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع  وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية
تنسيق الجامعات 2023.. اقتصاد منزلى العريش

تنسيق الجامعات 2023.. اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تنسيق الجامعات 2023.. اقتصاد منزلى حلوان

تنسيق الجامعات 2023.. أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي

تنسيق الجامعات 2023.. أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

تنسيق الجامعات 2023.. آداب المنيا

تنسيق الجامعات 2023.. آداب الوادي الجديد

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه الزقازيق

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه الفيوم

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه المنصورة

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه المنيا

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه أسوان

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه أسيوط

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه بني سويف

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه بور سعيد

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه جنوب الوادي

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه دمنهور

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه دمياط

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه سوهاج

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه طنطا

تنسيق الجامعات 2023.. آداب انتساب موجه كفر الشيخ

تنسيق الجامعات 2023.. آداب أسيوط

تنسيق الجامعات 2023.. آداب بني سويف

تنسيق الجامعات 2023.. آداب جنوب الوادي

تنسيق الجامعات 2023.. آداب سوهاج

تنسيق الجامعات 2023.. آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

تنسيق الجامعات 2023.. آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

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