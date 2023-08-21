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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على طرق التقديم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

طلاب
طلاب

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن إعلان الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بشراكة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بشأن برامج المبادرة المصرية اليابانيه للتعليم (EJEP) باليابان للعام الاكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

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تنسيق المرحلة الثانية 2023| نصائح مهمة لاختيار تخصص مطلوب بسوق العمل.. وكليات الزراعة والعلوم والحاسبات والذكاء الإصطناعي أفضل البدائل

فترة التقدم: خلال الفترة من الخميس 17/8/2023
حتي الأحد 17/9/2023

على الطالب الراغب في التقديم إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً، على أن يتم الإطلاع علي التفاصيل الخاصة بالمنح المتاحة وطريقة التقدم، نرجوا زيارة اللينك التالي:
https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/206
https://www.asu.edu.eg/ar/6634/news/

وتكون الدراسة بهذه المبادرة في (مهمات علمية - اشراف مشترك - ماجستير)، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح.

 

جدير بالذكر أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق برنامج حاضنة الأعمال في مجال الرياضة (رانز) لدعم المبتكرين ورواد الاعمال، بتنفيذ مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس و بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالجامعة.

 

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، و بالتعاون مع جامعه عين شمس برئاسة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنفيذ مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس و بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالجامعة - تعاون لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرياضية.

 

ويهدف البرنامج إلى تشكيل مجتمع من رواد الأعمال الذين يهتمون بإنشاء شركات ناشئة تعمل على تطوير تكنولوجيات تخدم مجالات الرياضة المتنوعة وتساهم في تطوير الإدارة الرياضية والمجالات المتعلقة بها في مصر.

 

وتتضمن الفئات المستهدفة للبرنامج رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الذين يعملون في مجالات تكنولوجيا الرياضة والإدارة الرياضية، بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة والباحثين الذين يمتلكون إلهامًا في تلك المجالات.

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس وزارة التعليم العالى الوكالة اليابانية المبادرة المصرية اليابانية Jobs Education

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