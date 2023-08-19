تنسيق المرحلة الثانية 2023| نصائح مهمة لاختيار تخصص مطلوب بسوق العمل.. كليات الزراعة والعلوم والحاسبات والذكاء الإصطناعي أفضل البدائل

خبراء التعليم يكشفون:

كيفية اختيار التخصص الجامعي

مستقبل سوق العمل والوظائف المتاحة

أبرز البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بكل كلية

تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. وجه الخبراء نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة لاختيار تخصص مطلوب بسوق العمل مثل كليات الزراعة والعلوم والحاسبات والذكاء الإصطناعي.

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير وتحسين منظومة التعليم وتقديم برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل والتنمية في المجتمع، وهذا الاتجاه يعكس استجابة الحكومة لتحديات العصر وتطورات السوق العالمي.

طلاب المرحلة الثانية 2023

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تقديم برامج دراسية ترتبط بحاجات سوق العمل يسهم في تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للدخول إلى سوق العمل بنجاح وتحقيق التنمية الشخصية والاقتصادية، كما يعمل هذا النهج على تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف الخبير التربوي، أن تطوير مهارات الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة أيضًا يعد جزءًا أساسيًا من هذه الاستثمارات، فالعالم يتجه نحو التكنولوجيا والرقمنة بشكل متسارع، وبالتالي فإن تزويد الطلاب بمهارات تقنية تساعدهم على التعامل مع هذا التطور يصبح أمرًا ضروريًا.

وعن كيفية اختيار الطالب لما يؤهله لسوق العمل، وجه الخبير التربوي، نصائح هامة لطلاب المرحلة الثانية بأن يختار الطالب البرنامج المناسب والتخصص المناسب لميوله ورغباته وكيف يرى نفسه بعد سنوات الجامعة من مكانة يصبو إليها، ولا بد أن يضع عينه على سوق العمل ومستقبل سوق العمل والوظائف المتاحة اليوم وغدا وما استجد على سوق العمل من مجالات مختلفة أصبحت أكثر طلبا، خاصة أن هناك وظائف كثيرة تنشأ ووظائف أخرى يقل الطلب عليها، فلا بد أن يضع الطالب عينه على البرنامج المناسب الذى يتفق مع متطلبات سوق العمل فى المستقبل، لافتا إلى أنه لم يصبح التركيز فقط على كليات القمة والنظرة تغيرت.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أنه يتطلب تحقيق هذه الأهداف تعاون وتنسيق بين القطاعين التعليمي والاقتصادي، وتحسين استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتحفيز الطلاب على اكتساب مهارات جديدة تساعدهم على التفوق في سوق العمل ومواكبة التطورات العالمية.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن للتغلب على هذه التحديات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع بعض النصائح:

-تشجيع الطلاب على تحديد أهداف واقعية وملائمة لقدراتهم واهتماماتهم.

-توجيههم نحو استشارة مستشاري التوجيه الوظيفي والتعليمي لاختيار الكلية المناسبة.

-تقديم الدعم النفسي والتشجيع للطلاب بغض النظر عن الكلية التي يختارونها.

-تذكيرهم بأن الالتحاق بكلية معينة ليس هو المقياس الوحيد للنجاح، وأن هناك العديد من الخيارات المميزة.

وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة أن يتم احترام اختيارات الطلاب وتقديم الدعم لهم في تحقيق أهدافهم بغض النظر عن الكلية التي يختارونها.

تتطلب احتياجات سوق العمل توفير تخصصات جديدة ومتطورة

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، أن التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد، تتطلب احتياجات سوق العمل توفير تخصصات جديدة ومتطورة تلبي تلك الاحتياجات، وقد أدى هذا إلى ظهور تخصصات علمية جديدة في مجموعة متنوعة من قطاعات التعليم العالي.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن نجد تخصصات مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة المتجددة والصحة الرقمية والتسويق الرقمي والتصميم والابتكار وغيرها الكثير، موضحة أن هذه التخصصات تأتي استجابةً لاحتياجات سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، أن توفير هذه التخصصات الجديدة يساعد في تجهيز طلاب المرحلة الثانية 2023 بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتلبية احتياجات الشركات والصناعات المختلفة، وتمكنهم أيضًا من مواكبة التطورات الحديثة والمساهمة في التقدم والتنمية في مجتمعاتهم.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن إذا كانت الجامعات تعتمد على تقديم تخصصات متجددة ومتطورة تتناسب مع احتياجات الوقت، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في تطور المجتمع وزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت الدكتورة سامية خضر، أن البرامج المميزة على مستوى الجامعات الحكومية، هى برامج بينية ومميزة تعمل بنظام الساعات المعتمدة وبعضها بالتعاون مع جامعات وجهات خارج مصر وتمنح شهادات مزدوجة، موضحة أن هذه البرامج المميزة تمثل تطورا هاما في مجال التعليم العالي، وتهدف هذه البرامج إلى توفير تجربة تعليمية شاملة ومتطورة تتماشى مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

ولفتت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، إلى أن هذه البرامج تقدم بصورة مشتركة بين الجامعات المصرية وجامعات أجنبية أو مؤسسات تعليمية دولية، مما يوفر للطلاب فرصة للحصول على تجربة تعليمية متميزة تجمع بين مميزات النظام المحلي والخبرات العالمية.

وقالت الخبيرة التربوية، إن هذه البرامج تعمل عادة بنظام الساعات المعتمدة، حيث يقوم الطلاب بإتمام مجموعة من الوحدات الدراسية والمقررات وفقا للمتطلبات المحددة، كما يمكن للبرامج المميزة أن تشمل فترات من الدراسة أو التدريب في جامعات أو مؤسسات دولية تعاونية.

وبجانب البرامج المميزة المشتركة مع جامعات دولية، يمكن أن تقدم الجامعات الحكومية أيضا برامج مميزة تتعلق بتخصصات محددة وتقنيات متقدمة تلبي احتياجات الصناعة والسوق المحلي.

البرامج الجديدة المتميزة في جامعة عين شمس

وتقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

وكشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الهدف الأساسي للطلاب عند دخول الجامعة يجب أن يكون تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتطوير مهاراتهم بما يساعدهم في بناء مستقبلهم المهني، والحصول على شهادة جامعية هو خطوة هامة في هذا المسار، لكنها ليست الهدف النهائي بحد ذاته.

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن عندما يتخرج الطلاب من الجامعة، يجب أن يكونوا قادرين على تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في الواقع العملي، لذلك، من الضروري أن يسعى الطلاب خلال فترة دراستهم الجامعية إلى التواصل مع الصناعة والمجالات ذات الصلة، وتطوير مهارات تحليلية واستشرافية، وتعلم التعامل مع التكنولوجيا والأدوات المتقدمة في مجال تخصصهم.

وأضاف الدكتور أحمد جلال، التعليم الجامعي يجب أن يكون شاملاً يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات والثقافة لدى الطلاب، ويمكنهم من الاندماج بسلاسة في سوق العمل وتحقيق تطلعاتهم المهنية، بالتالي يجب أن يسعى الطلاب إلى الحصول على فرص تدريبية وتطويرية خلال فترة دراستهم، سواء من خلال البرامج التعليمية أو من خلال التفاعل مع الصناعة والمجتمع المحيط بهم.

وتابع: على الطالب أن يفكر فى سوق العمل وما يحتاجه عند اختيار التخصص ومجال الدراسة، لافتا إلى أن القطاع الزراعى وكليات الزراعة النظرة تغيرت والسوق أصبح متعطشا لخريجى كليات الزراعة فى ظل حجم الاستثمار الزراعى فى مصر فى الفترة الحالية.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن الجامعات انتبهت لهذا الأمر من خلال حزمة من البرامج المميزة التى تلبى سوق العمل، لافتا إلى أن لجان القطاع أصبحت لا توافق على أى برنامج جديد لا يخدم سوق العمل.

وعن أبرز البرامج فى كلية الزراعة بجامعة عين شمس والتى يحتاجها سوق العمل، قال عميد كلية الزراعة، إن من أهم البرامج الجديدة بالكلية برامج البيوتكنولوجى، والزراعة العضوية، وإدارة الجودة، لافتا إلى أن هناك أيضا بعض البرامج الجديدة مثل سلامة الغذاء وبرامج الصوب المحمية، كل هذه البرامج تخدم رؤية الدولة خاصة فى القطاع الزراعى.

وتأتي البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس ، كما يلى :

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية

- برنامج الزراعة العضوية

- برامج بكالوريوس العلوم الزراعية باللغة العربية

- برنامج الإنتاج النباتي تخصص فرعى بساتين ومحاصيل

- برنامج الإنتاج الحيوانى تخصص فرعى انتاج حيوانى وإنتاج دواجن وإنتاج أسماك

- برنامج علوم الأغذية تخصص فرعى صناعات غذائية وتكنولوجيا الألبان

- برنامج وقاية النبات تخصص فرعى حشرات ومبيدات وأمراض نبات

- برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية تخصص فرعى اقتصاد زراعى وتنمية ريفية

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية

- برنامج إدارة الجودة

- برنامج الزراعة العضوية

- برنامج تكنولوجيا وإدراة المشروعات الزراعية

- برنامج الميكنة الزراعية تنمية ريفية

- برنامج بكالوريوس الهندسة الزراعية