قبل إعلان النتيجة.. مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية

مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية بالنسبة المئوية والدرجات، بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الجامعات 2023

ويعتبر مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية من العبارات التي تصدرت البحث على «جوجل»، خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وبدأ طلاب الشعبة الأدبية تنسيق المرحلة الثانية 2023 وتسجيل الرغبات والكليات المتاحة الخاصة بـ تنسيق المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023

ولذلك حرص «صدى البلد» خلال السطور التالية علي رصد مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية بالنسبة المئوية والدرجات.

الشعبة الأدبية

مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. وأعلنت الوزارة عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وأهم الكليات الشاغرة لطلاب تلك المرحلة، وجاء التنسيق كالتالي:

- جاء الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بنحو 250 درجة أي 60.98%.

- جاء الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي بنحو 238 درجة أي 58.05%.

تنسيق المرحلة الأولى أدبي

جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي كالتالي: كليات الاقتصاد والعلوم السياسة بحد أدنى 354.5 درجة بنسبة 86.46%، كليات الألسن بحد أدنى 346.5 درجة بنسبة 84.51%، وكليات الإعلام بحد أدنى 343 درجة بنسبة 83.65%، ، قطاع الآثار بحد أدنى 331 درجة بنسبة 80.73%.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفي سياق متصل كانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوات اللازمة لحصول الطلاب على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 فيما يلي:

أولا - دخول موقع التنسيق من هنـــــــــــــــــــــا.

ثانيا - اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

ثالثا - اختيار نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

رابعا - كتابة رقم جلوس الطالب.

خامسا - كتابة الرقم السري المخصص للطالب.

سادسا - اضغط كلمة عرض.

سابعا - إظهار بطاقة الترشيح مرفق بها بيانات الطالب.

ثامنا - تظهر النتيجة بعد ذلك.

ويمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 :

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

طب بيطري المنصورة 365

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم 365 .. 88.7 %

طب بيطري سوهاج 364 .. 88.53 %

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية)

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب الوادي الجديد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه الزقازيق

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه المنصورة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه الوادي الجديد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه بور سعيد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه دمنهور

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه دمياط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه طنطا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب انتساب موجه كفر الشيخ

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه الزقازيق

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه السويس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه العريش

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه المنصور

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه بنها

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه بور سعيد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه دمنهور

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه دمياط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه طنطا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة انتساب موجه مدينة السادات\

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تجارة سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (تعليم ابتدائي) العريش

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (طفولة) العريش

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (طفولة) الوادي الجديد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (طفولة) أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (طفولة) جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (طفولة) دمنهور

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية (طفولة) سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات الإسكندرية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات الزقازيق

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات السويس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات العريش

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات المنصورة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات الوادي الجديد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات بنها

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات بور سعيد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات دمياط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات طنطا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات كفر الشيخ

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنات مدينة السادات

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين الإسكندرية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين الزقازيق

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين السويس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين العريش

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين المنصورة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين بنها

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين بور سعيد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين حلوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين دمياط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين طنطا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين كفر الشيخ

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين مدينة السادات

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية رياضية بنين مطروح

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية شعبة تربية فنية السويس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية طفولة مبكرة الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية طفولة مبكرة المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية طفولة مبكرة أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية طفولة مبكرة بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية طفولة مبكرة مطروح

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية فنية المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية فنية حلوان بالزمالك

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية موسيقية حلوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية الإسكندرية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية الزقازيق

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية المنصورة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية المنصورة بميت غمر

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية المنوفية بأشمون

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية بنها

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية بور سعيد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية دمياط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية طنطا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية عين شمس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية الإسكندرية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية الزقازيق

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية القاهرة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية المنصورة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية بنها

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية بور سعيد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية دمياط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية طنطا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية عين شمس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية كفر الشيخ

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية فنية مطروح

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية كفر الشيخ

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية مطروح

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية الزقازيق

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية القاهرة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية المنصورة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية المنوفية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية بنها

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية بور سعيد

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية دمياط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية طنطا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية عين شمس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تربية نوعية موسيقية مطروح

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق الإسكندرية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق الزقازيق

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق المنصورة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق المنوفية بشبين الكوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه الإسكندرية

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه الزقازيق

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه القاهرة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه المنصورة

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه بنها

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه حلوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه سوهاج

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه طنطا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه عين شمس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق انتساب موجه مدينة السادات

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق بنها

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق جنوب الوادي

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق حلوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق طنطا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق عين شمس

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. حقوق مدينة السادات

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية أسيوط

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. خدمة اجتماعية حلوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. دار العلوم الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. دار العلوم المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. دار العلوم انتساب موجه الفيوم

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. دار العلوم انتساب موجه المنيا

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. دار العلوم انتساب موجه أسوان

كليات المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية.. دار العلوم أسوان