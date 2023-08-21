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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين: عصر الكمامة وكورونا لم ينته.. تفاصيل

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن فترة انتشار جائحة كورونا لم تنته بعد، وأن استخدام الكمامات لا يزال ضروريًا، لافتا إلي أنه في الوقت الحالي لا توجد حاجة للعودة إلى الإجراءات الصارمة التي كانت معمولة بها في الماضي.

وأوضح تاج الدين خلال مكالمة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أننا ليس في موجة جديدة من كورونا حاليًا، مشيرًا إلى أن الفيروس لم ينتهِ بل أصبح جزءًا من الفيروسات التنفسية الشائعة في جميع أنحاء العالم.

وأكد تاج الدين أن الفيروسات التنفسية تتحور باستمرار ولديها أنماط مختلفة، وهو أمر طبيعي. وأوضح أن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا قد تظهر، وأن المتحور الجديد الذي ظهر يتميز بانتشاره السريع. ولفت الانتباه إلى أن هناك حالات مصابة بالمتحور الجديد ولكنها لا تظهر أعراضًا، ولم تشهد زيادة كبيرة في حالات الوفاة على مستوى العالم.

استخدام الكمامات الإجراءات الصارمة الفيروسات التنفسية الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين المتحورات الجديدة

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