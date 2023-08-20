مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر| فيديو

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على سرعة انتشار المتحور الجديد لـ"كوفيد 19" عالميا، قائلا إن فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، جميعها فيروسات تنفسية تصيب الجهاز التنفسي، ورغم الشهرة الكبيرة التي حصدها “كوفيد-19”؛ إلا أن الإنفلونزا حصدت شهرة أكبر بكثير منذ سنوات.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور، المذاع مساء اليوم الأحد، عبر فضائية etc، أن هناك مئات من الفيروسات التنفسية ومتحورتها، وتسبب العديد من المشاكل الصحية الكبيرة، إلا أن المتحور الجديد حصد شهرة؛ بسبب سرعة انتشاره، وهذا يعود إلى سرعة وتتطور السفر والانتقال للبشر، ولكن لم يحصد شهرته بسبب شدة أعراضه، لافتا إلى أن مصر لم تسجل بها أي حالة إصابة واحدة من متحور "eg5".

وطالب بأخذ الحيطة والحذر عامة، ليس من المتحور الجديد، ولكن من كل أنواع الفيروسات التنفسية؛ لأنها سريعة الانتشار، لا سيما بين بعض الفئات العمرية، أو أصحاب الأمراض المزمنة، لأنها أكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات، لافتا إلى أن التطعيمات موجودة، وتصرف لبعض الفئات العمرية، وليس كل الفئات، وخصوصا خلال فترة الشتاء.