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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عوض تاج الدين: eg5 الأكثر انتشارا في العالم وقادرعلى إصابة عدد أكبر

المتحور الجديد لكورونا
المتحور الجديد لكورونا eg5

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أنه ليس هناك أي سبب أو داعي أن تخفي الدولة المصرية أى شيئ يتعلق بمتحور كورونا الجديد، وهناك ٥٠ دولة مصابة به.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية لميس سلامة أن دول العالم كله مازلت تعاني من فيروس كورونا وإصاباته.، وهناك أنتشار أنواع متعددة من إصابات الجهاز التنفسي بالفيروسات فهذا امرا وارد في جميع الأوقات.

الرصد الوبائي أكد أنه ليس هناك أي زيادة تشير الأنتباه لانتشار هذا الفيروس

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه لم يتم رصد حتي الأن حالات إصابة بالمتحور الجديد في مصر، لافتا إلى أن الرصد الوبائي أكد أنه ليس هناك أي زيادة تشير الأنتباه لانتشار هذا الفيروس من ناحية وأن كل الحالات بسيطة وتعالج ولا يوجد حالات شديدة مصابة بهذا المتحور.

 المتحور الجديد لكورونا eg5 هو أكثر المتحورات انتشارا في العالم وقادر على إصابة أعداد أكثر

وصرح محمد عوض تاج الدين أن الولايات المتحدة سجلت ١٧%  فقط من إصابات كورونا، مضيفا أن المتحور الجديد لكورونا هو أكثر المتحورات انتشارا في العالم وسريع الإنتشار، لانه فيروس جديد.

وتابع أن أي فيروس عندما يصبح أكثر انتشارا فإن احتمالية الإصابة به تكون أكثر.

وأوضح تاج الدين أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لم تختلف كثيرا عن اي إصابات سابقة بالكورونا ولا تختلف على الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، فتكون أعراضه برد ورشح وعطس والتهاب في الحلق، تكسير في الجسم، وفى بعض الحالات تصاحبها أرتفاع في درجات الحرارة، وهناك بعض الحالات قد تصيب الجهاز التنفسي، ناصحا بالوقاية والاحتياطات، والبعد عن أي مريض مصاب بالانفلونزا.

مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عوض تاج الدين فيروس كورونا إصابات الجهاز التنفسي الجديد الرصد الوبائي الولايات المتحدة أكثر المتحورات انتشارا

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