عوض تاج الدين يعلن معلومات مهمة عن المتحور الجديد لكورونا..ويؤكد المدينة الطبية بعين شمس تعالج الملايين

ناقش الدكتور محمد عوض تاج الدين العديد من الموضوعات خلال تصريحات تلفزيونية اليوم ونرصد ابرزها خلال التقرير التالي:

بعد ظهوره بخمسين دولة عالميا..عوض تاج الدين يعلن معلومات هامة عن المتحور الجديد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تفاصيل ظهور المتحور الجديد Eg5 وذلك بعد ظهور بخمسين دولة عالميا.



وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" المتحور الجديد طبيعي في ظل وجود كورونا ولكن القلق يكون من مدي انتشار المرض".

وأكمل،:" علي من يتعرض لدور برد يظل في بيته منعا لأي قلق أو إصابة أي أحد حتي يتم شفائه ولكن حتي الآن وضع الفيروس المتحور تحت السيطرة".



تسع لـ 3500 سرير والعلاج بالمجان.. تفاصيل مدينة عين شمس الطبية

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل توجيهات الريس السيسي بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"جزء كبير من المدينة موجود وجاري تطويره حاليا، لافتا إلى أن المدينة ستكون في العباسية المعروفة عند المواطنين بمستشفى الدمرداش.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن مستشفى جامعة عين شمس تضم مستشفيات نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها ومركز طب نفسي.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس منظومة متكاملة تبدأ من كلية الطب ثم المستشفيات المتعددة ومتنوعة التخصصات تضم 3.5 ألف سرير، لافتا إلي أن الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس يتم علاجها مجانا.

مستشار الرئيس للصحة: المدينة الطبية بجامعة عين شمس تشمل جميع التخصصات.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، كواليس اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم٫ وتفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”٫: “المدينة الطبية ستكون صرحا كبيرا وستضم مجموعة المراكز والمستشفيات الطبية التابعة لجامعة عين شمس أو لكلية الطب جامعة عين شمس”.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: “مستشفيات الجامعة منظومة متكاملة، تبدأ من كلية الطب، ثم مستشفياتها الكثيرة والمتعددة في مختلف التخصصات”، لافتا إلى أن التطوير الذي يحدث والنظرة المستقبلية لمراكز ومستشفيات الجامعة ستسهم في إضافة كبيرة للمنظومة الصحية في مصر.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن دعم الرئيس السيسي لهذه المنظومة من خلال المتابعة والتمويل يؤكد ان هذه المدينة مبشرة بالخير سواء للمرضى أو الأطباء والأساتذة والمنظومة الطبية في مصر، مشيرا إلى أن المدينة الطبية تشمل جميع التخصصات الطبية بلا استثناء.

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وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الوضع الصحي في مصر مستقر تماما، معقبا: "مفيش حاجة تقلق في مصر ولا يوجد أي قلق سواء في عدد الإصابات أو حدة الإصابة".

وقال: " فيروس كورونا هو أحد الفيروسات التنفسية مثل فيروس الإنفلونزا وتوابعها"، لافتا: "كل الفيروسات التنفسية التي تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي الحادة لديها قدرة على التحول والتحور".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "ظهور متحورات جديدة سواء لفيروس كورونا أو فيروس تنفسي أمر طبيعي، وهذا من مميزات الفيروسات التنفسية".

تاج الدين : الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس تعالج مجانا

وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، إن مدينة عين شمس الطيبة تتسع ال 3500 وتخدم المجتمع كله.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعني دائما برفع كفاءة القطاع الطبي والعمل على التطوير المستمر وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

مستشار الرئيس للصحة: مدينة جامعة عين شمس الطبية ستخدم ملايين المرضى|فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس، مؤكدا أن الرئيس السيسي أمر بتطوير مراكز مستشفى جامعة عين شمس.

وقال الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "المدينة الطبية ستكون صرحا كبيرا وستضم مجموعة المراكز والمستشفيات الطبية التابعة لجامعة عين شمس أو لكلية الطب جامعة عين شمس".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "مستشفيات جامعة عين شمس هى مكان تعليمي تدريبي وتشخص وتعالج مليون إنسان سنويًا من جميع أنحاء الجمهورية"، مشيرا: " جامعة عين شمس منظومة متكاملة تبدأ من كلية الطب ثم المستشفيات المتعددة ومتنوعة التخصصات تضم 3.5 ألف سرير، ومعهد القلب في جامعة عين شمس يجري 600 عملية سنويًا".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "المدينة الطبية ستضم أكبر مستشفى طوارئ في مصر وقد تكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط"، موضحا: "مستشفى جامعة عين شمس تضم مستشفيات نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها ومركز طب نفسي".

واسترسل: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستكمال تمويل الجزء المتبقي من المدينة الطبية"، مشيرا: "من المتوقع الانتهاء من كل أعمال تنفيذ المدينة الطبية في النصف الأول من 2024"، متابعا: "توجيهات الرئيس السيسي تعني دائما برفع كفاءة القطاع الطبي والعمل على التطوير المستمر وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين".

وأكد الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن مستشفيات جامعة عين شمس عندما تتحول لمدينة طبية متكاملة ستخدم ملايين المرضى.