عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسع لـ 3500 سرير والعلاج بالمجان.. تفاصيل مدينة عين شمس الطبية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل توجيهات الريس السيسي بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس.

 

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"جزء كبير من المدينة موجود وجاري تطويره حاليا، لافتا إلى أن المدينة ستكون في العباسية المعروفة عند المواطنين بمستشفى الدمرداش.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن مستشفى جامعة عين شمس تضم مستشفيات  نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها ومركز طب نفسي.

 

وأشار إلى أن جامعة عين شمس منظومة متكاملة تبدأ من كلية الطب ثم المستشفيات المتعددة ومتنوعة التخصصات تضم 3.5 ألف سرير، لافتا إلي أن  الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس يتم علاجها مجانا.

 

الإعلامية عزة مصطفى الصحة والوقاية الحالات المرضية شئون الصحة والوقاية عوض تاج الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

حيازة حشيش.. إخلاء سبيل فنان شهير وغرامة 5 آلاف جنيه

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

كان بيحطها في الثلاجة.. كيف أنهى العم حياة سجدة ابنة شقيقه بأكتوبر؟

ترشيحاتنا

%85 لكليات الطب .. مفاجآت في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أسيست وهدف أبيض لصلاح.. شوط أول مثير بين تشيلسي وليفربول

تسعى للنهب.. بيان عاجل لحركة "إم 62" بالنيجر بشأن تدخل فرنسا

توطين الصناعات الثقيلة في مصر.. 3 مطالب عاجلة خلاف التمويل الضخم |رؤية

جوزي ترك اطفالي ياكلوا من صفائح الزبالة.. مأساة أميرة داخل محكمة الأسرة

شعبة الخضروات تكشف السر وراء زيادة أسعار البصل وتأثير الحر المحاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

Heart of Stone الوافد الجديد إلى السينما العالمية.. تعرف على قصته وأبطاله

بفتحة على الفخذ.. بنطلون زينة يثير الجدل عبر السوشيال ميديا |شاهد

بعد تراجعه عالميًا| الزمالك يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة القيد.. ومفاجأة بشأن هؤلاء

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ