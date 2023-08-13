تسع لـ 3500 سرير والعلاج بالمجان.. تفاصيل مدينة عين شمس الطبية

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل توجيهات الريس السيسي بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"جزء كبير من المدينة موجود وجاري تطويره حاليا، لافتا إلى أن المدينة ستكون في العباسية المعروفة عند المواطنين بمستشفى الدمرداش.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن مستشفى جامعة عين شمس تضم مستشفيات نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها ومركز طب نفسي.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس منظومة متكاملة تبدأ من كلية الطب ثم المستشفيات المتعددة ومتنوعة التخصصات تضم 3.5 ألف سرير، لافتا إلي أن الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس يتم علاجها مجانا.