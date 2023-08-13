بعد ظهوره بخمسين دولة عالميا..عوض تاج الدين يعلن معلومات هامة عن المتحور الجديد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تفاصيل ظهور المتحور الجديد Eg5 وذلك بعد ظهور بخمسين دولة عالميا.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" المتحور الجديد طبيعي في ظل وجود كورونا ولكن القلق يكون من مدي انتشار المرض".

وأوضح،:" الرصد العالمي عن طريق منظمة الصحة العالمية لا يدعو للقلق حتي الآن، وسبب نزلات البرد هي التغير المفاجئ من التكييف للجو الطبيعي".

وأكمل،:" علي من يتعرض لدور برد يظل في بيته منعا لأي قلق أو إصابة أي أحد حتي يتم شفائه ولكن حتي الآن وضع الفيروس المتحور تحت السيطرة".