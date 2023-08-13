مستشار الرئيس للصحة: مدينة جامعة عين شمس الطبية ستخدم ملايين المرضى|فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس، مؤكدا أن الرئيس السيسي أمر بتطوير مراكز مستشفى جامعة عين شمس.

وقال الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "المدينة الطبية ستكون صرحا كبيرا وستضم مجموعة المراكز والمستشفيات الطبية التابعة لجامعة عين شمس أو لكلية الطب جامعة عين شمس".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "مستشفيات جامعة عين شمس هى مكان تعليمي تدريبي وتشخص وتعالج مليون إنسان سنويًا من جميع أنحاء الجمهورية"، مشيرا: " جامعة عين شمس منظومة متكاملة تبدأ من كلية الطب ثم المستشفيات المتعددة ومتنوعة التخصصات تضم 3.5 ألف سرير، ومعهد القلب في جامعة عين شمس يجري 600 عملية سنويًا".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "المدينة الطبية ستضم أكبر مستشفى طوارئ في مصر وقد تكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط"، موضحا: "مستشفى جامعة عين شمس تضم مستشفيات نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها ومركز طب نفسي".

واسترسل: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستكمال تمويل الجزء المتبقي من المدينة الطبية"، مشيرا: "من المتوقع الانتهاء من كل أعمال تنفيذ المدينة الطبية في النصف الأول من 2024"، متابعا: "توجيهات الرئيس السيسي تعني دائما برفع كفاءة القطاع الطبي والعمل على التطوير المستمر وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين".

وأكد الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن مستشفيات جامعة عين شمس عندما تتحول لمدينة طبية متكاملة ستخدم ملايين المرضى.

