مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة سارة بشأن الوضع الوبائي في مصر.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، آخر تطورات كورونا بعد تحذيرات الصحة العالمية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الوضع الصحي في مصر مستقر تماما، معقبا: "مفيش حاجة تقلق في مصر ولا يوجد أي قلق سواء في عدد الإصابات أو حدة الإصابة".

وقال: " فيروس كورونا هو أحد الفيروسات التنفسية مثل فيروس الإنفلونزا وتوابعها"، لافتا: "كل الفيروسات التنفسية التي تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي الحادة لديها قدرة على التحول والتحور".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "ظهور متحورات جديدة سواء لفيروس كورونا أو فيروس تنفسي أمر طبيعي، وهذا من مميزات الفيروسات التنفسية".