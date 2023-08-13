عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة سارة بشأن الوضع الوبائي في مصر.. فيديو

تاج الدين
تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، آخر تطورات كورونا بعد تحذيرات الصحة العالمية.

txt

مستشار الرئيس للصحة: المدينة الطبية بجامعة عين شمس تشمل جميع التخصصات.. فيديو

txt

خلي بالك.. أعراض جديدة تظهر بعد الإصابة بفيروس كورونا طويلة الأجل

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الوضع الصحي في مصر مستقر تماما، معقبا: "مفيش حاجة تقلق في مصر ولا يوجد أي قلق سواء في عدد الإصابات أو حدة الإصابة".

 

وقال: " فيروس كورونا هو أحد الفيروسات التنفسية مثل فيروس الإنفلونزا وتوابعها"، لافتا: "كل الفيروسات التنفسية التي تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي الحادة لديها قدرة على التحول والتحور".

 

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "ظهور متحورات جديدة سواء لفيروس كورونا أو فيروس تنفسي أمر طبيعي، وهذا من مميزات الفيروسات التنفسية".

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية كورونا تحذيرات الصحة العالمية الوضع الوبائي في مصر الفيروسات التنفسية الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض التهابات الجهاز التنفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

%85 لكليات الطب .. مفاجآت في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ترشيحاتنا

أول رد من رابطة الأندية المصرية على سخرية إعلامي سعودي من الدوري المصري

باقي شهر .. قرار جديد من الحكومة بشأن سيارات المصريين بالخارج | لا يفوتك

هل هناك أذكارًا وأدعية تقال في الحرّ الشديد.. رد واضح من الإفتاء

مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

لأول مرة.. الحرارة في المغرب تتخطى الـ50 درجة مئوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ