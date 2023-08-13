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إلهام أبو الفتح
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مستشار الرئيس للصحة: المدينة الطبية بجامعة عين شمس تشمل جميع التخصصات.. فيديو

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، كواليس اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم٫ وتفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس.

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وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”٫: “المدينة الطبية ستكون صرحا كبيرا وستضم مجموعة المراكز  والمستشفيات الطبية التابعة لجامعة عين شمس أو لكلية الطب جامعة عين شمس”.

 

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: “مستشفيات الجامعة منظومة متكاملة، تبدأ من كلية الطب، ثم مستشفياتها الكثيرة والمتعددة في مختلف التخصصات”، لافتا إلى أن التطوير الذي يحدث والنظرة المستقبلية لمراكز ومستشفيات الجامعة ستسهم في إضافة كبيرة للمنظومة الصحية في مصر.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن دعم الرئيس السيسي لهذه المنظومة من خلال المتابعة والتمويل يؤكد ان هذه المدينة مبشرة بالخير سواء للمرضى أو الأطباء والأساتذة والمنظومة الطبية في مصر، مشيرا إلى أن المدينة الطبية تشمل جميع التخصصات الطبية بلا استثناء.

وأضاف: “سيتم إنشاء مستشفى طوارئ ستكون الأولى من نوعها كما وكيفا في الشرق الأوسط٫ وستكون في نفس المدينة الطبية”.
 

 

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