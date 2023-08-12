مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف حقيقة تفشي مرض الدرن في مصر.. فيديو

نفت الإعلاميتان لميس سلامة وفرح سعيد شائعة انتشار مرض الدرن في مصر، وهذا ما أكده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية حيث نفي شائعة أنتشار المرض الوبائي " الدرن" قائلا:" المرض موجود منذ قديم الأزل".

وكشفت سلامة خلال برنامج “صباح البلد" المذاع على فضائية" صدى البلد" أن نسبة انتشار المرض في مصر يتراوح ما بين من ٩ إلى ١٠ حالات لكل ١٠٠ ألف مواطن، وهذه النسبة عالمية.

مرض لا يدعو للقلق

كما قالت الإعلامية فرح سعيد ، أن الدكتور محمد عوض تاج الدين أكد أن هذا المرض لا يدعو لأي قلق وأن النسب طبيعية ويتم تشخيص الحالات في الطب الوقائي الذي يمارس مهنته في متابعه هذه الحالات والكشف عنها من جميع الأمراض، كما يتم تشخيص العلاج مجاني في جميع مراكز الصدر.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مكافحة الدرن في مصر من أنجح البرامج في مصر على مستوي العالم من حيث التشخيص والعلاج، كما يتميز هذا البرنامج بقوته ويشارك في دعمه كل مؤسسات الدولة.



وطمئنتا مذيعتا فضائية صدى البلد، الجمهور على عدم وجود مرض الدرن، نافيين هذه الاشاعة بعدم أنتشار مرض الدرن.