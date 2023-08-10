الصحة تكشف حقيقة وجود حالات الدرن في النازحين إلى مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ما تم تداوله حول انتشار مرض الدرن لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن المعلومات المتداولة مغلوطة وليست صحيحة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن معظم الحالات المرضية النازحة تعاني أمراضًا مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وتابع أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.

غير المعدية

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بين النازحين، مؤكدا أن الأمراض التي تم رصدها غير المعدية.