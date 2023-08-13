تاج الدين : الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس تعالج مجانا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة، تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل للانتهاء من تطوير منطقة مستشفيات عين شمس.

وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، إن مدينة عين شمس الطيبة تتسع ال 3500 وتخدم المجتمع كله.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على مستجدات تطوير منطقة عين شمس الطبية، مستدركا أن الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس يتم علاجها مجانا.



وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعني دائما برفع كفاءة القطاع الطبي والعمل على التطوير المستمر وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.