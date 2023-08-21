متحدث الصحة: لا إصابات بالمتحور الجديد لكورونا حتى الآن

استعرض د. حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، ضوابط ومعايير التكليف لخريجي كليات القطاع الصحي.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن التكليف يعني إلزام خريجي كليات القطاع الصحي بالعمل وفقًا لاحتياج الدولة.



وشدد على أن "التكليف" إجراء تقوم به الدولة لسد احتياجات القطاع الصحي في محافظات الجمهورية المختلفة، مضيفًا أن التوزيع يكون بناء على الأعلى مجموعًا، وبعد انتهاء حركة التكليف والتوزيع وفقًا المجموعة، نصل لمرحلة لأصحاب الأعذار، الذين لديهم موانع ما، وهي معترف بها، والتي تسمح التقدم لحركة التكليف على الموقع الالكتروني.

وأشار إلى انه يوجد عجز في الأطباء البشريين، وهذا ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.

وذكر أن الفيروسات تتحور باستمرار، و اللقاحات فعالة للمتحور الجديدة لفيروس كورونا، مضيفًا:"لم يثبت حتى اللحظة وجود إصابات بالمتحور الجديد لكورونا في مصر حتى الآن".