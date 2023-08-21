قبل العودة للتمرينات.. شاهد محمد هاني يؤدي مناسك العمرة

شارك محمد هاني لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وظهر محمد هاني من امام الكعبة بملابس الاحرام وهو يؤدي مناسك العمرة، مما نالت الصوره إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

و علق علي الصورة قائلا : الحمد لله.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

الجهاز الفني للنادي الأهلي يحدد موعد المعسكر

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتحت مظلةالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” وشركة خاصة مقرها في رواندا لإدارة المسابقة.

ويسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتعظيم موارده المالية بالاشتراك مع الأندية، من خلال إقامة بطولة مستحدثةبمشاركة النادي الأهلي بشكل جديد في القارة السمراء.

وتقام البطولة مجمعة بمشاركة النادي الأهلي على نظام كأس العالم للأندية من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2023 ولكنبنظام الذهاب والإياب، حيث تقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، كما سينظم النادي مبارياته كأنهينظم مباراة في كأس العالم للأندية.

وتجري مراسم قرعة دوري السوبر الإفريقي بمشاركة النادي الأهلي في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل بمشاركةممثلي جميع الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، ولم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن.

وتقام بطولة دورى السوبر الافريقي بمشاركة ثمان فرق هى النادي الأهلي والوداد المغربي والترجي الرياضي والرجاءالمغربي ومازيمبي الكونغولي و سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب إفريقي و إنيمبا النيجيري.