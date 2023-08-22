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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لأداء الاقتصاد والاحصاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لأداء امتحان مادتى "الاقتصاد، والإحصاء" .

 وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يستمر زمن امتحان الاقتصاد من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، بينما يستمر زمن امتحان الاحصاء من 11 صباحا لـ 12:30 ظهراً .

ويحرص مسئولي لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 على تفتيش الطلاب على مداخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالعصا الالكترونية .

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023 ، وامتحن الطلاب حتى الآن في مواد اللغة العربية ، والتربية الدينية ، واللغة الاجنبية الثانية ، والتربية الوطنية ، والجبر والهندسة الفراغية .

ويستمر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 10 أيام لينتهي رسمياً يوم 29 أغسطس 

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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