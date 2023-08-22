الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لأداء الاقتصاد والاحصاء

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لأداء امتحان مادتى "الاقتصاد، والإحصاء" .

وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يستمر زمن امتحان الاقتصاد من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، بينما يستمر زمن امتحان الاحصاء من 11 صباحا لـ 12:30 ظهراً .

ويحرص مسئولي لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 على تفتيش الطلاب على مداخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالعصا الالكترونية .

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023 ، وامتحن الطلاب حتى الآن في مواد اللغة العربية ، والتربية الدينية ، واللغة الاجنبية الثانية ، والتربية الوطنية ، والجبر والهندسة الفراغية .

ويستمر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 10 أيام لينتهي رسمياً يوم 29 أغسطس

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.