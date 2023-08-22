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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان الاقتصاد في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في مادة الاقتصاد .

ويستمر زمن امتحان الاقتصاد في  في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة ساعة ونصف فقط ، من التاسعة صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا .

ومن المقرر ان يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، امتحان الإحصاء .

ويستمر زمن الإحصاء في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة ساعة ونصف من 11 صباحا حتى 12:30 ظهراً .

وقبل كل امتحان من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية الموجودة في المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة بسلام في الموعد المحدد إلى جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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