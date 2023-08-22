باحث: مدير مكتب مرشد الإخوان قالي إحنا قاعدين 500 سنة على الأقل

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ حادث مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة قبل 7 أيام من ثورة 30 يونيو 2013 كان له دلالات مخيفة، موضحًا: "حدثت أيضا عشرات الحرائق للكنائس في مصر، ومن ثم، فقد كان هناك الرفض للآخر الديني والسياسي واستخدام لغة ومناهج وأساليب الإقصاء ضده وصولا إلى الصدام مع الناس ومؤسسات الدولة، أي أن صدام الإخوان كان مع تاريخ ومجتمع".

رفعت أحمد يتحدث عن ثورة الشعب ضد الإخوان

وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ خروج الناس كان رفضا لهذا الخيار التاريخي الذي كان مرسوما وفقا لمخططات الإخوان على الأقل 500 سنة تحكم فيها هذه الجماعة مصر ولا تتداول السلطة، مشيرًا إلى أنه تناول هذا الأمر وكتب مقالا بعنوان "عدى النهار" في أبريل 2013.

وتابع الكاتب والباحث: "في مقال عدى النهار كنت أسقط قصيدة الراحل المبدع عبدالرحمن الأبنودي التي صاغها عشية حرب 1967 وقلت إن الإخوان هم المغربية، وأن الشعب سيخرج منه نهار ونور قريبا، وكان ذلك إحساس مثقف وإنسان وواحد من الناس، فاتصل ليلا مكتب الإرشاد يهدد، وقال لنا مدير مكتب المرشد في الليلة ذاتها إحنا قاعدين 500 سنة على الأقل، أنت رجل تعيش في برج عاجي، وكل ما تقوله تُرهات".