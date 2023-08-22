رفعت سيد أحمد: حسن البنا كان يحمل أفكار عنف وتغيير بالقوة

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ القدرة على تصدير الصورة الإصلاحية الثابتة للإخوان في ذهنية القارئ والمشاهد بخصوص حسن البنا اهتزت وجُرحت كثيرا من خلال أعمال عنف ظهرت إبان حياة حسن البنا مؤسس الإخوان وبدعوة منه وبالتفاف منه أيضا.

رفعت أحمد: حسن البنا كان يحمل أفكار عنف وتغيير بالقوة

وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ حسن البنا كان يحمل أفكار عنف وتغيير بالقوة وليس الديموقراطية وأفكار التفاف ومفاوضات ومناورات سياسية شديدة المكر والدهاء، مشددًا على أن الشواهد التاريخية تثبت عدم صحة تصدير حسن البنا على أنه كان مصلحا فقط.

وتابع الكاتب والباحث، أنّ بعض كتابات المنشقين عن الإخوان والموجودين في تركيا الآن تُجرح في هذه الشهادة الإخوانية، حيث أكدوا أن حسن البنا كان داعيا للعنف واستخدام القوة مع المخالف والمعترض والمخالف السياسي والمخالف هذه الجماعة.