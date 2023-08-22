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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث: السبب الجوهري لحل الإخوان عام 1954 التخابر مع الإنجليز وتشكيلهم للجيش الموازي

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ السبب الجوهري لحل الإخوان في عام 1954  هو التخابر مع الإنجليز والتفاوض مع المستعمر، فقد حدد بيان الحل في 14 يناير 1954 أكثر من 10 أسباب.

رفعت أحمد يتحدث عن حل الجماعة في 1954

وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ما جاء في البيان الذي جرى إصداره كأننا نتحدث اليوم، فقد تناول تشكيل جيش موازٍ والتفاوض مع المستعمر من خلف ظهر النظام وبذر بدايات العنف في الجامعات المصرية وغيرها من الأسباب".

وتابع الكاتب والباحث: "كان هناك صدامات مسبقة إلى أن جاء شهر أكتوبر 1954 وكانت حادثة الاغتيال في المنشية بالإسكندرية، وهذا الحادث جعل النظام أمام اختيار شعبي، فقد استخدمت كتائب الإخوان العنف في السنوات السابقة على هذا الحادث في المناطق الشعبية والجامعات، وهو ما دفع الناس إلى مطالبة الناس باتخاذ موقف ضد هذه الجماعة، كان الصدام حتميا، حاول النظام التفاوض وخلق مساحة لذلك، ولكن الإخوان فكرت في الاستئصال الجسدي وحاولت اغتياله في حادث المنشية".

الإخوان الحركات الإسلامية الإنجليز قناة إكسترا نيوز برنامج الشاهد محمد الباز

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