فى نسخته الرابعة| سها الجندي تكشف أعداد المشاركين بمؤتمر المصريين بالخارج.. فيديو

قالت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، إن مؤتمر المصريين في الخارج كان قمة من القمم التي كانت تتطلع إليها الوزارة وجاء بنجاح إضافى، حيث اقيم المؤتمر بعد عاما من العمل فتم البدء في المؤتمر الثالث بالنسخة الثالثة والتى أطلق عليه " كيانات".

وأكدت الجندي خلال مداخلة هاتفية مرئية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج أخر النهار المذاع على فضائية النهار، أنه تم البدء بالنسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج فى31/7/2023 وتم استعراض الإنجازات التي اقدمت عليها وزارة الهجرة خلال هذا العام وتم تقديمه في إطار ما يسمي بكشف حساب عن إستراتيجية عمل الوزارة وتحقيق توصيات وإنجازات ما تم في النسخة الثالثة من المؤتمر وبالفعل تم تحقيقها.

وأوضحت السفيرة سها الجندي أنه تم التحاور حول الكثير من الإنجازات والخدمات والمحفزات في المجال الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، والخدمي والتعليمي والثقافي.

مشاركة العديد من الوزارات فى مؤتمر المصريين بالخارج فى نسخته الرابعة

وتابعت: تمت المشاركة من ٥ من وزارات عديدة كوزير المالية ،وزيرة الثقافة، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى مشاركة المزيد من الوزارات كوزارة التعليم العالى والخارجية والدفاع والداخلية والجوازات وبطاقات الرقم القومي.