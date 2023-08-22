رفعت سيد أحمد يكشف الأسباب الحقيقية وراء حل جماعة الإخوان عام 1954

قال رفعت سيد أحمد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان بدأوا في التفاوض مع المستعمر الإنجليزي خلف ظهر النظام الجديد الحاكم، وكان المعلن أن التفاوض من أجل الجلاء ولكن في الحقيقة كان التفاوض من أجل الوصول للحكم، وهي نفس الفكرة التي تكررت في 30 يونيو.



حل الجماعة



وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن السبب الأساسي وراء حل الجماعة عام 1954 هو التخابر والتواصل مع الإنجليز.



وأضاف في حديثه، أن بيان الحل الذي تم إصداره في 14 يناير 1954، من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تضمن أكثر من 10 أسباب لحل الجماعة، وكان من بين الأسباب: “فكرة تشكيل جيش موازٍ للجيش الوطني، التفاوض مع المستعمر في الوقت الذي تكون فيه الدولة بحاجة إلى مساندة وطنية لتخطي الأزمة، تأسيس روح العنف في الأجيال الصغيرة وكانت البداية مع طلاب جامعة القاهرة”.



ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامي والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.