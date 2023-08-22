رفعت سيد أحمد يكشف تاريخ أول تحالف للإخوان مع الاستعمار البريطاني

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن الكثير من الدراسات التاريخية، أشارت إلى أنه كانت توجد حركة مصرية كبيرة نتجت عن ثورة 1919؛ لإسقاط الخلافة العثمانية عام 1924 بكل مآسيها على الشعب المصري، حيث كان التعداد السكاني في أثناء هذه الخلافة في مصر، يبلغ 9 ملايين نسمة في بداية الفترة، وفي النهاية، وصل التعداد السكاني لمصر إلى 3 ملايين، نتيجة التهجير بالقسوة، والقتل، تفشي الأمراض، الفساد.

وأضاف رفعت سيد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخلافة كانت شديدة القسوة على الشعب المصري، واستبدال هذا الحكم "تحت وهم الخلافة الإسلامية" كان يتطلب شكلا شعبيا، يتقاطع مع دور بريطاني إنجليزي في قهر الحركة الوطنية، فكان الإخوان هم الأداة التي ستعيد هذه الخلافة، لذا، هذه الدعوة الإسلامية التي حملها تنظيم الإخوان، كانت استجابة لمطالب إقليمية ودولية استعمارية.



واستطرد: "عندما بدأ التنظيم ممارسة أدواره السياسية، وصدامه مع القوى الوطنية المختلفة؛ كانت الجماعة متحالفة مع المستعمر".

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .