باحث في الحركات الإسلامية: الإخوان تصادمت مع القوى الوطنية ودعمت الاستعمار منذ تأسيسها

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ ثمة أصابع وأدوار خارجية في إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية وتمويلها، فقد كان لبريطانيا دور في تمويلها من خلال تمويلها بمبلغ تأسيسي عندما كان حسن البنا في الإسماعيلية.

وأوضح أن إنشاء هذه الحركة جاء لمطالب إقليمية ودولية استعمارية– آنذاك- بالإضافة إلى بعض الأفكار الطوباوية، ولكن بعدها بدأت الجماعة في ممارسة أدوارها السياسية في الصدام مع القوى الوطنية المختلفة وكانت متحالفة مع الاستعمار منذ التأسيس.

رفعت أحمد: الأصابع البريطانية في تأسيس الجماعة لم تكن لوجه الله

وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الأصابع البريطانية في تأسيس الجماعة تبرعا لم تكن لوجه الله، ولكن لضرب الهلال مع الصليب، فقد ذهبت الدراسات التاريخية إلى أن الحركة الوطنية المصرية كانت واسعة جدا ونتجت عن ثورة 1919، واستمر زخمها حتى نهاية العشرينيات.

وتابع الكاتب والباحث: "هذه الفترة شهدت إسقاط الخلافة العثمانية في عام 1924 بكل مآسيها على الشعب المصري من أمراض وفساد وتهجير بالقهر، فقد كانت الخلافة العثمانية بائسة على حياة ومستقبل الشعب المصري الحر، وبالتالي فقد كان مطلوبا شكلا وهميا يتم تقديمه بزعم استعادة الخلافة وكأن تلك الخلافة كانت حلما، ويراد استبدالها بشكل شعبوي يتقاطع مع دور بريطاني إنجليزي لقهر الحركة الوطنية، فتم تأسيس الإخوان ".