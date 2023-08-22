ارتفاع مؤشر ناسداك وأسهم التكنولوجيا وسط تطلعات المستثمرين لمخرجات اجتماع جاكسون هول

أنهى مؤشر ناسداك مرتفعًا بأكثر من 1٪، كما ارتفع مؤشر S&P 500 يوم الاثنين، مع قفز أسهم نيفيدا مع تفاؤل المستثمرين قبل أرباحها هذا الأسبوع، وربح الأسهم الأخرى المرتبطة بالتكنولوجيا.

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض طفيف.

وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته التي شوهدت آخر مرة خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2007 حيث كان المستثمرون يتطلعون بحذر نحو اجتماع محافظي البنوك المركزية الذين يجتمعون يوم الخميس في جاكسون هول في وايومنغ. ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة.

وأعطى قطاع التكنولوجيا أكبر دعم لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، في حين تقدم مؤشر أشباه الموصلات (.SOX) بنسبة 2.8%.

ارتفع سهم نيفيدا بنسبة 8.5%، ليقود المكاسب بين أسهم أشباه الموصلات، حيث رفع بنك HSBC السعر المستهدف للسهم إلى 780 دولارًا، وهو ثاني أعلى سعر في وول ستريت.

من المتوقع أن تتوقع شركة نيفيدا، وهي واحدة من أكبر الفائزين في ارتفاع أسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هذا العام، إيرادات ربع سنوية أعلى من تقديرات المحللين عندما تعلن في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وارتفع سهم نيفيدا بأكثر من 220% هذا العام حتى الآن، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 29%.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا: 'تعتبر نيفيدا العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي'.

واضاف 'لقد تم رفع أهدافهم بشكل كبير، لذا فإن السؤال هو، هل يمكنهم تحقيق ذلك... إن وجود محفز قادم مع نيفيدا سيكون مفيدًا للغاية.'

وقالت في الوقت نفسه إن المستثمرين حريصون على سماع تعليقات باول في جاكسون هول. أدت المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأذكت المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والمستهلكين.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 36.97 نقطة، أو 0.11%، إلى 34463.69 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 30.06 نقطة، أو 0.69%، إلى 4399.77 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 206.81 نقطة، أو 0.69%. 1.56% إلى 13497.59.

ومن بين الأسهم الخاسرة في مؤشر داو جونز، تراجعت أسهم جونسون آند جونسون ثلاثة بالمئة بعد أن قالت مجموعة الرعاية الصحية إنها تتوقع الاحتفاظ بحصة تبلغ نحو 9.5 بالمئة في وحدتها الصحية المنفصلة حديثا كينفيو.

وانخفض سهم مجموعة جولدمان ساكس (GS.N) بنسبة 0.9٪ بعد أن قال البنك إنه يدرس بيع جزء من أعمال الثروة الخاصة به.

وفي مجال التكنولوجيا أيضًا، ارتفع سهم بالو ألتو نتوركس (PANW.O) بنسبة 14.8٪ بعد أن خففت شركة الأمن السيبراني المخاوف بشأن إصدارها المتأخر يوم الجمعة للنتائج بربع قوي وتوقعات لفواتير سنوية تفوق التوقعات.

وقفز سهم VMware (VMW.N) بنسبة 4.9٪ بعد أن وافقت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة على شراء Broadcom (AVGO.O) لشركة الحوسبة السحابية. وارتفع سهم Broadcom بنسبة 4.8٪.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 9.75 مليار سهم، مقارنة بمتوسط ​​10.99 مليار للجلسة الكاملة خلال آخر 20 يوم تداول.

فاق عدد الإصدارات المتراجعة عدد الإصدارات المتقدمة في بورصة نيويورك بنسبة 1.44 إلى 1؛ وفي بورصة ناسداك، فضلت نسبة 1.08 إلى 1 الأسهم الخاسرة.

سجل مؤشر S&P 500 ثلاثة أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا و18 مستوى منخفضًا جديدًا؛ سجل مؤشر ناسداك المركب 36 مستوى مرتفعًا جديدًا و214 مستوى منخفضًا جديدًا.