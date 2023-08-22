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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 22 مليون جنيه.. خطة لتجميل مدينة أبورديس استعدادا لافتتاح أول جامعة حكومية

اعمال تجميل مدينة
اعمال تجميل مدينة أبورديس

تستعد مدينة أبورديس لافتتاح أول جامعة حكومية، وهي جامعة السويس فرع جنوب سيناء  خلال العام المقبل من خلال خطة تطوير وتجميل قبل الافتتاح تشمل معظم أحياء المدينة .


وأجرى اللواء سامح متولي، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، جولة تفقدية بالمدينة لمتابعة مشروعات تطوير الطرق الرئيسية الجارية بالمدينة، للوقوف على مراحل التنفيذ، ومراجعة الاشتراطات والضوابط المتفق عليها قبل التسليم.

وقال رئيس المدينة، إنه جار التشطيبات النهائية بمشروع تطوير الطرق التابع للخطة الاستثمارية القديمة بطول 2,3 كيلو متر، للتأكد من مدى مطابقة العمل للمواصفات المتفق عليها ضمن بنود تعاقد طرح المشروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخاصة بعدم استلام أي مشروع يوجد فيه أي خلل في البنود والمواصفات.

وأوضح رئيس مدينة أبورديس  أنه من المقرر أن يجري تطوير كافة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة 2023 – 2024 ، والتي تتضمن أعمال رصف وتطوير وتوسعة وإزدواج، وإنارة ، وتجميل، وتخطيط كامل لمنطقة حي السلام، وتطوير الحديقة التي توجد أمام مجلس المدينة، وحديقة حي الـ 128 وحدة، لتكون متنفس ترفيهي للمواطنين، والأطفال، خاصة أنه سيجري تزويدهم بألعاب أطفال، وكافتيريات، وأماكن لجلوس الأسر والعائلات.

وأكد أن التكلفة الإجمالية للخطة الاستثمارية الجديدة الخاصة بالمدينة بلغت 22 مليون جنيه، بواقع 20 مليون جنيه لتطوير الطرق، و2 مليون جنيه لتدعيم ورفع كفاءة الوحدات المحلية وأعمال التجميل بالمدينة.

اعمال تجميل مدينة أبورديس

IMG-20230819-WA0048(2)
IMG-20230819-WA0048(2)
IMG-20230819-WA0049(2)
IMG-20230819-WA0049(2)
IMG-20230819-WA0047(3)
IMG-20230819-WA0047(3)
تستعد مدينة أبورديس تجميل تطوير

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